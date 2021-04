El doctor Carballo avisa sobre el nuevo perfil de hospitalizados de Covid: "Gente joven con neumonías bilaterales"

La vacunación contra el coronavirus en los más mayores ha empezado a hacer efecto en el sistema de salud, donde cada vez llegan menos contagiados. El perfil de los pacientes ha cambiado, ha advertido este sábado el doctor César Carballo, y ahora los hospitalizados son cada vez más jóvenes.

En una intervención en el programa laSexta Noche, Carballo, adjunto a la dirección de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha confirmado que la edad de los pacientes con coronavirus que llegan a los hospitales ha bajado: "Ayer estuve hasta las 22.00 h de la noche trabajando en el hospital y lo que vimos no nos gustó nada", ha lamentado.

"Vimos una tarde muy mala de enfermos y además enfermos jóvenes y malos, con neumonías bilaterales", ha concretado Carballo, que ha puesto el ejemplo de una paciente joven, de 40 años, cuya placa mostró en redes sociales.

"Es el perfil que estamos viendo: gente joven que llega con placas muy malas, como las que veíamos de neumonías bilaterales", ha indicado el urgenciólogo.

Desde las trincheras: mal día de COVID hoy, muuuuucha gente, gente joven y malos. Placa con neumonia bilateral extensa en chica joven de 40 años...no vacunada claro.. Aún queda guerra... Cuídense y vacunense. pic.twitter.com/zaDVr22RPJ — Cesar Carballo (@ccarballo50) April 23, 2021

A diferencia de lo que ocurría antes, Carballo ha reconocido que en las hospitalizaciones ya no se están viendo a personas tan mayores: "La gente muy mayor que antes hospitalizábamos mucho no está viniendo, no está habiendo pacientes de residencias, los muy mayores ya empezamos a vacunarlos y se nota", ha asegurado.

Es precisamente "por debajo" de esas franjas de edad, grupos todavía no vacunados de forma masiva, donde los médicos están notando las infecciones más graves: "Gente de 40, 50, 60 años que vienen malos y hay que meter en la UVI", ha sentenciado Carballo.