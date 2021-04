El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, fue entrevistado este sábado por la noche en LaSexta, y habló sobre la carta con amenazas de muerte y cuatro balas que recibió.

"El ministro del Interior me llamó personalmente y me dijo que no era una amenaza más, estamos preocupados, pero con ganas de decir ya basta, cada vez más gente entiende que el fascismo es un problema y debe tener una respuesta democrática en las urnas", dijo.

"Sabemos que son unas amenazas serias, no son como las que recibimos todas las semanas. Confiar en que haya detenciones", dijo Iglesias, que sobre el incidente en la SER dijo: "Lo de ayer fue un 'ya está bien', fue un día difícil".

Sobre los efectos del incidente, dijo: "Creo que se va a generar una movilización sin precedente y estoy orgulloso de que sea mi formación la que les plante cara. La mentira no se puede normalizar como arma política".

"¿Ilegalizar Vox? Los tribunales tienen que hacer su trabajo. Lo fundamental es que la respuesta sea política y democrática. El día 4 es muy importante para que demos una respuesta al fascismo. No es aceptable que una formación política diga que el franquismo era mejor al Gobierno actual", reflexionó Iglesias.

Acerca de la reacción del PP ante la noticia de las amenazas, dijo: "Recibimos cuatro balas y la culpa es nuestra. Esto no puede ser. No puede ser que el PP abra la puerta a la ultraderecha a las instituciones. Esto es decir que nos lo hemos buscado. Creo que el PP se está colocando en una posición fuera de la ley y de la Constitución cuando dicen que van a gobernar con la ultraderecha, eso no lo haría ningún partido de la tradición conservadora en Europa. En Alemania han hecho un cordón sanitario a la ultraderecha".

Gabilondo, antes no y ahora sí

Sobre por qué ahora Gabilondo sí está abierto a pactar con él cuando antes no quería, Iglesias dijo: "En el PSOE se han dado cuenta de que se estaban equivocando. El PSOE pensó que diciendo cosas de derechas podrían atraer a determinado electorado, pero para ganar a la derecha no nos podemos lanzar pullas. Vamos a asumir que tenemos que gobernar juntos. La reacción es positiva. El día 4 veremos los votos que tiene cada uno. En cualquier caso es que sumemos. Todos vamos a ser imprescindibles. Establecer los apoyos antes de las elecciones es aventurado, pero nuestra mano está tendida para que haya un Gobierno decente en Madrid".

Aunque no coincide con Gabilondo en materia de impuestos, Iglesias insistió en su postura: "Si para mejorar la Sanidad y la situación de la Educación pública, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Madrid tiene situación de desobediencia fiscal. Bajemos a las rentas más bajas. La reforma del impuesto de Patrimonio son 1.000 millones. Sucesiones sería todavía más. Está en el estricto margen convencional. Joe Biden ha dicho que después de la Covid no se pueden sostener las sociedades".

"La ley la tiene que cumplir todo el mundo. No sé cuánta gente tiene un patrimonio de más de 1 millón de euros o van tener herencias de más de un millón de euros. Si tienes tantos privilegios tienes que esforzarte porque cuando llega la pandemia hay que pagar a los profesionales sanitarios, a los enfermeros y a los maestros. Como nosotros en estos dos años no mejoremos la situación de la Sanidad y la Educación pública y eso se hace invirtiendo, no nos van a volver a votar. Si se hacen políticas de austeridad, la gente prefiere el original a la copia", añadió.

Acerca de su gestión como vicepresidente y ministro de Asuntos Sociales, Iglesias dijo: "Politizar una gestión como las de las residencias es un error. Fueron 4.400 solicitudes tramitadas por nuestra vicepresidencia. Tenemos toda la documentación y los WhatsApps y somos leales con el Gobierno. Nosotros las tramitábamos, lo hacía el exJemad, Julio Rodríguez. Tengo que decir que la UME desinfectó todas y cada una de las residencias. Con Margarita Robles tengo muchísimas diferencias ideológicas, con la que más, la admira más la derecha que la izquierda".

En materia de pandemia, Iglesias es claro: "Haremos lo que digan las autoridades sanitarias. Lo que hay que hacer con la hostelería son ayudas directas. Ayuso ha dado cero euros. Con nosotros pasaron de 2.000 a 7.000 millones de euros. Necesitan ayudas directas. Esas ayudas tienen que llegar. A través de los ERTE hemos mantenido 3,5 millones de puestos de trabajo. Si hay que seguir movilizando recursos hay que hacerlo. Tenemos que atender el criterio de las autoridades sanitarias. Si los datos cuando lleguemos al 9 de mayo, tendremos que asumir los dispositivos jurídicos necesarios. Si efectivamente los datos sanitarios obligan a tomar medidas más restrictivas, eso no se puede politizar y nos tenemos que poner de acuerdo".

"Estaré donde diga la ciudadanía. Vamos a ganar y a estar en el Gobierno. Nosotros no somos solo de decir frases bonitas. Frenar al fascismo en Madrid fue lo que me empujó a presentarme en Madrid. Yolanda Díaz es una líder mejor que yo y puede ser la próxima presidenta de España. Pensé que donde yo podría ser útil para lograr una movilización y notar la importancia que le demos a Madrid entendí que yo debía estar ahí y tengo un equipo potente", dijo Iglesias acerca de su futuro.

"Madrid es de izquierdas, la derecha sólo gana en el 30% de los distritos, pero es por la participación. La izquierda ha cometido muchos errores en el pasado, como pelearnos entre nosotros, o que el PP pudiera comprarse dos diputados del Partido Socialista, Tamayo y Sáez. Cuando fuimos unidos en el ayuntamiento ganamos. Creo que lo podemos conseguir. Aportamos cosas diferentes y eso está bien porque se puede movilizar colectivos distintos. Aportamos un estilo cabezón: lo que se firma se tiene que cumplir. El día 4 se elige entre fascismo y democracia", sentenció.