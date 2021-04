La candidata de Más Madrid a presidir la Comunidad de Madrid, Mónica García, intervino este sábado en el programa LaSexta Noche, donde desgranó las últimas novedades de la campaña electoral y las propuestas de su partido.

Sobre sus propuestas en materia de pandemia, García dijo: "Sacaríamos la hostelería fuera, y pondríamos un semáforo, como hacen otras comunidades. Registro de clientes, buena ventilación, buen control del aforo. Creo que hay medidas que pueden reducir el riesgo en los interiores y sacarlo en el exterior, hacer vida en el exterior. Si no eres capaz de bajar la incidencia, no bajas la presión hospitalaria. Hemos estado colapsados los últimos 10 meses".

Sobre sus críticas a los centros de vacunación masiva, dijo: "Tenemos el mejor vacunódromo del mundo que son los centros de salud, la atención primaria, algo que no tienen en todo el mundo. Ayuso ha aprovechado la pandemia para darle una vuelta de tuerca a la descapitalización de la sanidad. ¿Por qué no vacunas a la gente en su centro de salud? ¿Por qué no llevas la vacuna a la gente y no la gente a la vacuna? Que sea tu médico de toda la vida el que te llame".

Impuestos: subidas y bajadas

En clave económica, García dijo: "Nosotros en los impuestos tenemos dos medidas, la primera respetarlos, ni que acaben en un altillo ni en una caja B, pero tenemos que regular el desajuste que tenemos en la Comunidad de Madrid. Creo que es una guarida para los más millonarios. La Agencia Tributaria ha dado algún toque, usted está empadronado aquí y se refugia en esa guarida para los que quieren pagar menos. El impuesto del Patrimonio es una de las herramientas. El IRPF no lo tocaríamos porque creo que el madrileño medio está pagando lo que corresponde, pero no le es devuelto en servicios. No me desmantele la sanidad, la educación y los servicios sociales. Primero tendría la casa en orden: los que más tienen no pueden recibir ventajas fiscales. No es justo apadrinar millonarios. Siempre pongo el ejemplo de la maleta. Si voy con mi padre de 83 y mi hija de 6, la llevo yo, porque tengo más fuerza".

"Creo que hemos hecho una oposición contundente por el momento dramático. No solo hay un pacto de no agresión, sino un pacto de colaboración. Queremos que Ayuso no renueve y Monasterio no entre en la Puerta del Sol", añadió García.

En este sentido, dijo: "Que Ayuso cuente si aspira a gobernar con el odio, la intolerancia y la violencia porque las elecciones han sido convocadas para eso, para cambiar de socio de gobierno".

La receta contra la extrema derecha es la que están aplicando en Europa "los partidos verdes y feministas, que hablan de lo que Vox no quiere hablar, de lo que de verdad importa, de los centros de salud, de la educación", sentenció.