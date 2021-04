Telecinco muestra lo que no se vio en la entrevista a Rocío Carrasco desde el plató

El pasado miércoles, Telecinco hacía un parón en la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva para entrevistar en directo desde el plató a Rocío Carrasco, un formato que la propia hija de Rocío Jurado pidió días atrás.

Sentada ante los presentadores Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, Carrasco se refirió a su hija, Rocío Flores, para exculparla por lo ocurrido en el pasado: "Rocío es verdugo porque antes ha sido víctima y más vulnerable que yo. Quiero pedir que no la ataquen, ella no tiene la culpa, es otra persona el responsable, su padre", ha defendido. Asimismo, Carrasco se sinceró al contar que a día de hoy no se veía preparada para reencontrarse con su hija: "Ahora no es el lugar ni el momento, pero no pierdo la esperanza", indicó.

Las cámaras de Telecinco no solo captaron lo ocurrido durante la entrevista, sino también los momentos que la precedieron, así como en las pausas publicitarias. El programa Socialité ha mostrado en exclusiva algunas de esas imágenes.

Según ha contado Socialité, Carrasco se encontraba tan nerviosa por la entrevista que incluso "llegó llorando a Mediaset", y durante los cortes publicitarios "esos nervios fueron en aumento", aseguran.

Rocío Carrasco, visiblemente nerviosa durante una pausa publicitaria en su entrevista. TELECINCO

Las imágenes muestran a varias personas ofreciéndole un abrigo por si tiene frío: "No, si lo que tengo son nervios", asegura Rocío Carrasco en una grabación realizada fuera de plató.

"La primera publicidad la pasó casi sin aire, pero poco a poco se fue reconfortando con la ayuda de sus compañeros", prosiguen desde Socialité.

Tras la entrevista, Carrasco también ha respondido a las preguntas de Socialité: "Me siento bien, he entrado muy nerviosa, pero estoy bien", ha asegurado. "Si ha servido para poder esclarecer algunos puntos que hubiese, pues satisfecha", ha añadido.

Rocío Carrasco ha explicado además por qué eligió el ecuador de su serie documental para hacer un parón y dar esta entrevista: "Me parecía correcto que al ser a la mitad de la docuserie, había información suficiente como para aclarar punto por punto".

Rocío Carrasco responde a las preguntas de 'Socialité' tras su entrevista. TELECINCO

Respecto a la entrada de Fidel Albiac por videollamada, Carrasco ha reconocido que le hizo mucha ilusión. "Me ha vuelto loca, porque no me lo esperaba ni por asomo. Yo sé que para él no ha sido fácil dar ese paso".

"Yo ya no tengo miedo, he hecho esto porque lo puedo hacer, me encuentro fuerte para hacerlo, y ya el miedo pasó", ha concluido Carrasco.

Por su parte, María Patiño, presentadora del programa y una de las colaboradoras presentes en el plató el pasado miércoles, también ha contado cómo la vio ella durante la entrevista.

"Cuando el piloto de la cámara no está encendido, sus sentimientos y reacciones eran exactamente igual", ha comentado la presentadora.

Patiño criticó además que le "decepcionó" la aparición de Fidel Albiac por videollamada: "Me pareció muy poco empático, desvió el foco hacia mi persona sin venir a cuento y no fue capaz de responder a algo tan secillo de cómo ha vivido a lo largo de este tiempo con una mujer con este sufrimiento durante 20 años".