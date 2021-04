Tu horóscopo diario: domingo 25 de abril de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 25 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Incluso si hoy estás trabajando, no te van a faltar motivos para estar bastante bien, a gusto con lo que haces y agradeciendo lo que tienes. Será una jornada con bastantes cosas que hacer, pero en cualquier caso agradable y con buenas vibraciones a tu alrededor.

Tauro

Recuperas hoy bastante actividad personal, relacionada con aficiones probablemente porque tienes que resolver asuntos pendientes de algún bien o de algo que te atrae mucho y eso te va a dar impulso y energía. Olvidarás los pequeños problemas físicos que has tenido.

Géminis

No estarás mal si te rodeas de un poco de soledad y te alejas de ruidos o jaleos que no van a sentarte hoy demasiado bien. La tranquilidad y la paz exterior ayudará a tu paz interior. Hay cosas que debes resolver en ese sentido.

Cáncer

Vas a poner tu granito de arena para recuperar un espíritu común de hacer las cosas con otra perspectiva más positiva. No te rendirás ante cierto problema o una adversidad o enseñarás a otros a no hacerlo y eso es algo que te renueva por dentro.

Leo

Hoy buscarás tu espacio más personal e incluso dirás que no a un encuentro que te proponen y que no te apetece demasiado. Haces bien, porque lo que te interesa es descansar y no hacer nada. Debes darte la oportunidad de estar sin mover un dedo.

Virgo

Aunque no lo creas, aún estás a tiempo de descubrir caminos nuevos y ver la vida con otros ojos y no desde el lado que normalmente la miras que es el más práctico y quizá demasiado materialista. Te van a traer muchas cosas beneficiosas, en especial en lo emocional.

Libra

Tu relación con personas mayores, ya sean de tu familia o no, va a ser hoy muy interesante y emotiva. Aprenderás algo que te servirá para siempre, y verás que nunca es tarde para abordar nuevas experiencias o aprendizajes sean del tipo que sean.

Escorpio

Hay algún resquicio que debes hoy intentar recuperar en la relación de pareja, aunque no es grave sí es cierto que a lo mejor no estás poniendo demasiado interés en algún asunto suyo que se ha complicado. Invierte más tiempo en escuchar.

Sagitario

Las relaciones de amistad van a significar mucho y traerán momentos verdaderamente agradables incluso aunque sea a distancia y no directamente. Cuida mucho de que no se deterioren por un alejamiento forzoso, ya que son fundamentales para ti.

Capricornio

Escucharás algunos rumores que te pueden alterar mucho y que quizá te pongan a la defensiva con alguien que crees que era de fiar. Debes tranquilizarte y no caer en la obsesión, aunque debes observar bien e intentar buscar y encontrar la verdad.

Acuario

Ves luz después de un recorrido largo por un camino complicado y eso te llena de tranquilidad y de alegría. A partir de ahora, tendrás mucha mejor disposición a salir de tu zona de confort y atreverte a experimentar cosas nuevas y muy interesantes.

Piscis

Vas a abrir un sendero muy beneficioso para mejorar una relación familiar algo estancada. Si alguien te sugiere una ayuda profesional, acéptala sin dudarlo, porque puede ser fundamental a la hora de solventar esa crisis que de alguna manera se te escapa de las manos.