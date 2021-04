El espectáculo 'Els pallassos de Sant Jordi' da comienzo a El Jardí Màgic 2021

Según ha informado el Consell en nota de prensa, 'Els pallassos de Sant Jordi" de Teatremol han dado comienzo esta jornada a la edición de 2021 de El Jardí Màgic, que incluye actividades hasta octubre, con un descanso en los meses de julio y agosto.

La vicepresidenta del Consell, Bel Busquets, ha querido agradecer el trabajo realizado por el personal de la BCA y de la Dirección Insular de Cultura para hacer posible la octava edición de El Jardí Màgic, "una iniciativa que pretende acercar la cultura al público familiar a la vez que enriquece la agenda de ocio de los más pequeños de la casa, poniéndolos en contacto con diferentes artes escénicas y también con actividades que los animan a leer".

Las actividades se desarrollarán los sábados a las 11.00 horas en el entorno del ficus de la Misericordia, menos el primer espectáculo que ha tenido lugar en los jardines de frente al BCA.

Para asistir a las actividades se necesita inscripción previa, ya que el aforo está limitado a 60 personas entre niños y adultos a causa de las restricciones sanitarias. Las inscripciones se abren el miércoles de la semana anterior a la actividad.

Así, después de 'Els pallassos de Sant Jordi' que ha dado comienzo a El Jardí Màgic de este año, también se han programado 'Emocionari', 'Alice is in town', 'Contant Tirant', 'The sound of music', 'Taller de mocadoret personalitzat', 'N'Estel d'or', 'Ona i les ulleres màgiques', 'Na Daniela pirata' y 'Nànaz. Cuentos de bebeteca'.

Los interesados en estas actividades encontrarán más información en la web de Cultura Mallorca y también en el espacio Jardí Màgic.