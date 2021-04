PSOE de Aljaraque exige el cumplimiento del acuerdo plenario sobre la central térmica de Corrales

En un comunicado, el PSOE señala que dicho acuerdo fue fruto de una moción que había presentado su formación en la que se decía textualmente que "había que adoptar medidas de urgencia para el cerramiento del edificio en aras de protegerlo y proteger también a las personas que, hoy por hoy, vienen accediendo al interior de las instalaciones, en ocasiones para ejercer acciones vandálicas que en algún caso se está llevando a cabo sobre la central".

Afirma que la cuestión es que seis meses después de que se aprobase la moción socialista, "no solo no se ha actuado, sino que el edificio se encuentra en peores condiciones, incluso se han producido derrumbes en la techumbre de uralita que podrían contener amianto, y que han quedado dispersos en el interior, por lo que es absolutamente necesario y urgente que se actúe de inmediato". "Creemos que se está poniendo en riesgo la salud de las personas que se acercan y acceden al edificio, especialmente jóvenes, que usan la central térmica como zona de juegos y esparcimiento", ha dicho la portavoz.

Como ha declarado la portavoz socialista en el Consistorio aljaraqueño, "es inadmisible que por la desidia del equipo de gobierno de David Toscano se incumpla un acuerdo plenario y, con ello, se ponga en riesgo la salud de la ciudadanía".

El PSOE de Aljaraque viene solicitando reiteradamente la declaración de la central térmica como Bien de Interés Cultural (BIC), y en ese sentido llevó una Proposición no de Ley al Parlamento de Andalucía, defendida por la parlamentaria María Márquez, que fue rechazada por los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos, partido éste último socio de gobierno también en Aljaraque.

"Ya no se puede esperar más. Si Toscano no cumple con los acuerdos del Pleno Municipal, el Grupo Socialista llevará a cabo las acciones necesarias para acabar con esa irregularidad antidemocrática. Habida cuenta de que la salud de las personas está en cuestión y el patrimonio histórico es objeto de desprecio, el Partido Socialista no cejará hasta que se dé una solución justa y duradera", ha apostillado Rubio.

Añade que en octubre pasado el PSOE argumentó en el pleno que la protección de este enclave "es fundamental para su conservación, motivo por el que se presentó la iniciativa para que fuera declarado BIC". El alcalde debería, a juicio de Rubio, "preocuparse por la limpieza y recuperación de este entorno histórico a título particular". "Debería presentar un proyecto municipal e iniciar los trámites para conseguir ayudas si así lo requiere el plan que se elabore", añade, indicando que en esa tarea "tendrá, sin duda, nuestra colaboración, ya lo sabe porque ya se lo hemos dicho en varias ocasiones".