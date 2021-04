La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha parafraseado al que fuera edil socialista Pedro Zerolo y ha expresado que en su modelo de sociedad "caben todos" pero en el de sus adversarios políticos no, y ha reivindicado que "solo hay un partido político que quiere representar a todos".

Villacís ha acompañado al candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal; el exvicepresidente regional, Ignacio Aguado; y la presidenta de la formación 'naranja', Inés Arrimadas en un acto en la Plaza del 2 de mayo, donde en la década de los 80 "se gestó la 'Movida madrileña", aunque se ha cuestionado que a día de hoy pudiera haber dado otra 'movida'. "Yo creo que no porque hay mucha gente que nos quiere quitar la libertad", ha aseverado.

Allí, la vicealcaldesa ha asegurado que la frase de Zerolo "es verdad" y que en los comicios autonómicos del 4 de mayo los madrileños, con su voto, van a permitir que se conforme un Gobierno regional "de ellos en el que no caben más" o un "Madrid de todos".

"No discriminamos a nadie, no acosamos, no somos tóxicos. El centro es más importante que nunca y os pido que nos conjuremos y trabajemos como nunca. Siempre os he pedido mucho esfuerzo conscientes de que nuestro espacio no lo podemos dar por hecho, no somos herederos del voto, somos creadores", ha reivindicado Villacís, quien ha expresado que en este contexto "hay que trabajar más que nunca" porque no se puede permitir que "arrebaten el centro político, la moderación y la sensatez".

Además, ha puesto en valor los logros conseguidos por Ciudadanos enmarcados dentro del Gobierno de la capital, como la normativa para expandir las terrazas de la hostelería, la labor de Mercamadrid o la innovación, todas estas áreas dependientes de la vertiente 'naranja' del Ayuntamiento.

Sin embargo, tras ensalzar la labor de los concejales de su partido político, ha hecho lo propio con el que llevan a cabo sus compañeros de Gobierno que pertenecen al Partido Popular.

"Reivindico el trabajo de Inma Sanz, que está garantizando la seguridad en esta ciudad. El trabajo de Paloma García Romero, que está asfaltando la ciudad. Y también reivindico el trabajo de mi compañero José Luis Martínez-Almeida (alcalde de Madrid) porque todos nos hemos conjurado para hacer un gran Gobierno y poner a los madrileños por encima de nuestras siglas", ha explicado.

Así pues, ha exigido que "nadie quite la palabra Libertad", porque "pertenece a todos los madrileños" y ha trasladado su orgullo por ser "liberal y de centro" aunque ha lamentado que "el centro esté en un polo y en el otro estén los extremos".