La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha manifestado este sábado que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se va a tener que acostumbrar a que "una mujer le mire a la cara y le diga cuatro cosas".

Monasterio se ha referido así al incidente que protagonizó este viernes con Iglesias en un debate electoral en la Cadena Ser en el que participaban todos los candidatos, que terminó abandonando el dirigente de Podemos tras instarle la candidata de Vox a hacerlo en reiteradas ocasiones.

"Cuando una mujer le mira a los ojos y le dice lárgate se levanta y se va como un corderito. Nadie antes se ha atrevido a decirle cuatro verdades, verdades como puños", ha señalado Monasterio en un mitin en San Sebastián de los Reyes.

La dirigente de Vox ha asegurado que en la campaña hay que aguantar "a mucho progre y mucho medio de comunicación sometido a la izquierda" y reiteró que su partido concurre a las elecciones del 4 de mayo para frenarles.

Insistió en que su objetivo es garantizar con los votos de los ciudadanos que "no se sigan haciendo políticas de izquierda, que no avance en el ataque a la familia, la educación de nuestros hijos, a un empleo digno y a los valores de la libertad y a la dignidad".

Monasterio ha acusado al gobierno que preside Pedro Sánchez de poner en riesgo el trabajo, la prosperidad "y el futuro de vuestros hijos" y ha afirmado que "la izquierda de salón" defiende a las mafias 'okupas'.

De nuevo, ha vuelto a referirse a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, conocidos como menas, para acusar al Gobierno central de no denunciar los delitos que, según dijo, cometen, y se ha mencionado la agresión sexual que una menor sufrió hace unos días en el Parque del Oeste de Madrid. "Fue atacada por un grupo de menas pero de esa niña no habla Pablo Iglesias". "La izquierda pija de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez", ha añadido, "les protege".