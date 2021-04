Moriyón anuncia la refundación de Foro mediante un congreso extraordinario antes del verano

La presidenta de la formación explicó que su intención es "convocar un Congreso Extraordinario de Foro Asturias para refundar este partido y ofrecer a la sociedad asturiana un proyecto político útil y centrado en Asturias".

"Queremos refundar este partido, renovar sus estructuras, reformular sus bases ideológicas y sentar los cimientos de la casa que queremos ofrecer a cientos de miles de asturianos y asturianas que exigen un proyecto diferente a lo existente y la vía oportuna para acometer estas acciones es mediante un Congreso Extraordinario que se celebrará antes del verano", ha manifestado Moriyón.

En la rueda de prensa Carmen Moriyón detalló que "propondrá al Congreso Extraordinario la renovación de la imagen, los Estatutos y de el posicionamiento ideológico del partido hacia posiciones autonomistas, marcadamente reformistas, capaces de ofrecer una formatransversal de hacer política con el mejor interés de Asturias comoúnico objetivo".

"No habrá una renovación de los cargos del partido porque la Comisión Directiva, y también la Presidenta, tiene absolutamente toda la autoridad legal, democrática y política, y un mandato de cuatro años", añadió Moriyón que ha indicado que "esta dirección, a la que representa como Presidenta, se enfrentó a gravísimosproblemas que afectaban no sólo a la filosofía como dirigentes,sino a la propia existencia de Foro Asturias como partido políticodemocrático, legal y solvente".

Carmen Moriyón ha manifestado además que a todos esos problemas encontró soluciones la actual Comisión Directiva, "uno tras otro,con paso a veces lento, pero siempre seguro, los acuerdos sesucedieron para dar respuesta a los retos planteados", recordó.

La presidenta de Foro ha insistido en que en la actual situación es más necesario que nunca "ese proyecto renovado" y anunció que propondrá a este Congreso Extraordinario que "se defina Foro Asturias como un partido asturiano".

También que se defina como "un partido autonomista, marcadamente reformista, capaz de ofrecer una forma transversal de hacer política con el mejor interés de Asturias como única meta".

"Queremos hacer de Foro Asturias un partido centrado en nuestraregión, sensible a las graves necesidades sociales que existen y lanecesidad de afrontarlas de forma prioritaria con el fin de no dejar a nadie atrás, una máxima que hemos adoptado cuando hemos tenidola responsabilidad de gobernar; pero sensible también a ladevastadora situación económica que vive Asturias, necesitada depolíticas fiscalmente responsables y financieramente rigurosas quegeneren empleo en lugar de destruirlo", concluyó.