Exonerados de descansos forzosos los taxistas sin prestación por cese de actividad compatible con el trabajo

Según figura en el acuerdo aprobado y recogido por Europa Press, la pandemia de coronavirus Covid-19, con sus dos estados de alarma y las limitaciones horarias y de movilidad implantadas para frenar la expansión del virus, "está produciendo graves problemas económicos en bastantes sectores de actividad, siendo uno de los más afectados el del taxi", cuyos profesionales vienen avisando de una drástica reducción en la demanda de dicho servicio, por ejemplo dada la ausencia de turistas.

RECAUDACIONES "ÍNFIMAS"

El presidente de la Unión Sevillana del Taxi, Fernando Morales, ha insistido varias veces a Europa Press en que las recaudaciones diarias de los taxistas son "ínfimas" dada la reducción de la movilidad fruto de las limitaciones dictadas para combatir la expansión del virus, extremo por el cual el gremio está reclamando ayudas directas al Ayuntamiento de Sevilla, que se sumen a otras prestaciones como las estatales por cese o reducción de la actividad a consecuencia de la pandemia.

El Gobierno local del PSOE, no obstante, no ha accedido a habilitar esa línea de ayudas específicas para taxistas que reclama el colectivo, esgrimiendo de otro lado que este año ha sido suprimida la tasa por reserva de espacio en las paradas de taxi y que destina cada año unos 600.000 euros para convocatorias de ayudas para la mejora del sector en concurrencia competitiva y que este año cuenta con 150.000 euros adicionales para "nuevas subvenciones" de mejora del servicio.

MEDIDA DE "APOYO"

En ese contexto, el acuerdo aprobado por el Instituto Municipal del Taxi implica exonerar del calendario de descansos forzosos que rige el sector del taxi a los profesionales "que no perciben ninguna ayuda por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia", una medida "justificada por la necesidad de apoyar a aquéllos titulares de taxi que, al no percibir ninguna ayuda y no generar recursos suficientes por el desempeño de su actividad de taxista con el calendario de descanso actual, podría llevarlos a situación de extrema vulnerabilidad".

Así, esta medida será aplicada para los taxistas de Sevilla capital que acrediten "que no perciben ni tienen derecho a cobrar la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, a través de certificado o acreditación expedida por el órgano competente".