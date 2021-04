Lo que te ocurriría si bebieses cuatro latas de bebida energética al día durante dos años

El British Medical Journal, la prestigiosa revista médica que recoge investigaciones y casos de estudio, ha publicado una llamativa historia que revela qué es lo que ocurre si se beben cuatro bebidas energéticas cada día durante dos años.

Tal y como recoge Gizmodo, el protagonista del caso es un joven de 21 años que fue trasladado de urgencias a la unidad de cuidados intensivos de un hospital tras llevar cuatro meses empeorando de sus síntomas: falta de aire estando acostado y pérdida de peso.

Un segundo examen reveló otros síntomas como indigestión, temblores y palpitaciones cardíacas, que nunca fueron consultadas a un médico. El paciente reveló entonces que todos los días consumía, cada día, dos litros de media de bebida energética.

"Finalmente fui admitido en la UCI. Esta experiencia fue extremadamente traumática por varias razones. Primero, estaba sufriendo de delirio, tenía problemas de memoria hasta tal punto que no podía recordar por qué estaba en la UCI. En segundo lugar, estaba constantemente asustado porque estaba luchando por moverme o hablar, esto eventualmente me llevó al insomnio; A menudo no me dormía hasta la madrugada. A menudo me frustraba cuando no podía pensar en las palabras para decir cuando quería algo y esto a menudo me hacía sentir abrumado por emociones como la ansiedad y la depresión", declaró el joven.

Según Gizmodo, cada lata de bebida energética contiene aproximadamente 160 miligramos de cafeína, por lo que consumía al menos 640 miligramos de cafeína al día. Se considera que 400 miligramos (4 ó 5 tazas de café) es la cantidad aceptable para un adulto.

Tras la confesión del joven, fue sometido a más pruebas, que revelaron que sufría insuficiencia cardiaca y renal. Si bien la segunda podía deberse a otras causas, se cree que la primera se debía al consumo de bebidas energéticas.

El consumo excesivo de cafeína se ha relacionado con la miocardiopatía, por la cual el músculo cardíaco se debilita y no puede bombear sangre al resto del cuerpo. Además, las bebidas energéticas aumentan la presión arterial y pueden provocar problemas con el ritmo cardíaco.

El tratamiento farmacológico ha dado resultado en el joven y sus problemas de corazón han mejorado, ya que evidentemente ha dejado de consumir bebidas energéticas.