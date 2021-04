La OMS avisa: necesitará más de 15.000 millones de euros este año para su acelerador de vacunas y pruebas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que el ACT Accelerator, liderado por el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas para acelerar el desarrollo de herramientas frente a la pandemia de COVID-19, aún necesita este año en torno a 19.000 millones de dólares (15.745 millones de euros, aproximadamente).

En una rueda de prensa este viernes con motivo del primer aniversario del ACT Accelerator, Tedros ha detallado que esta iniciativa se concibió con "dos objetivos": "el rápido desarrollo de vacunas, diagnósticos y terapias, y el acceso equitativo a esas herramientas".

"El primer objetivo se ha logrado. Ahora disponemos de varias vacunas seguras y eficaces para prevenir la COVID-19; tenemos pruebas diagnósticas rápidas para detectarla; y tenemos oxígeno y dexametasona para tratarla. Pero nos queda un largo camino por recorrer en el segundo objetivo. En todo el mundo, hay personas que mueren porque no se les vacuna, no se les hace la prueba y no se les trata", ha lamentado.

Así, a su juicio, la solución "es sencilla". "Necesitamos que los países y las empresas que controlan los recursos los compartan. Esto significa compartir los recursos monetarios para financiar completamente el ACT Accelerator; compartir las dosis de vacunas para proteger a los más expuestos; que todos los países sean transparentes en cuanto a sus donaciones bilaterales de dosis; y compartir la tecnología, los conocimientos técnicos y la propiedad intelectual, para aumentar la producción de forma urgente y masiva", ha apuntado.

"Llámenme idealista; llevaré esa insignia con orgullo"

Para Tedros, los más de 15.000 millones de euros que se necesitan este año son "una gota en el océano comparado con los billones de dólares que los gobiernos están gastando en apoyar sus economías, y los enormes ingresos que la mayoría de los fabricantes de vacunas están generando".

"No está bien decir que la desigualdad es simplemente la forma en que está hecho el mundo. No está bien que gente como tú y yo muera cuando tenemos las herramientas que podrían salvarlos. Es el momento de que todos escribamos una nueva historia; una historia mejor que no vea a las naciones como rivales o competidoras, sino como miembros de una familia humana con un futuro común. Llámenme idealista; llevaré esa insignia con orgullo", ha proclamado el director general de la OMS.

En una intervención en vídeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "muy orgulloso" de que España pertenezca a esta iniciativa. "Cuando comenzó el ACT Accelerator, hace un año, el número de fallecidos era aún muy alto. Un año después tenemos mucha esperanza. La vacunación empieza a hacer sus efectos positivos y estamos mejor organizados para hacer frente a los contagios", ha explicado.

Para Sánchez, esta herramienta, lanzada el 24 de abril de 2020 por la OMS, la Comisión Europea, Francia y la Fundación Bill y Melinda Gates, "ha jugado un papel fundamental". "En primer lugar, ha actuado como punto de encuentro. Ha permitido que tanto estados como ONG nos sentemos juntos sin jerarquías. También como un mecanismo de recaudar fondos y repartirlos. Ha funcionado", ha remachado.