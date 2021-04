STEPV entrega a Educació prop de 7.000 firmes contra "de la convocatòria d'oposicions en pandèmia"

Per a l'entitat, "aquest curs no és el moment de convocar les oposicions, sinó de deixar treballar el professorat i dedicar tot l'esforç a traure avant el curs". "Les oposicions poden esperar, el nostre alumnat no", asseveren.

En aquesta línia, l'organització manifesta que el professorat interí i els tribunals d'oposicions "ara no poden dedicar-se a preparar i corregir les oposicions, per la sobrecàrrega de treball que està suposant aquest curs".

D'aquesta manera, STEPV continua proposant que "no es realitzen les oposicions en temps de pandèmia perquè no es donen les condicions i, a més, perquè s'està debatent ara mateix en l'àmbit estatal qual és la solució per a acabar amb el frau de llei del personal interí, reconegut per diverses sentències".