El TSJ dóna per preparat el recurs de cassació de l'Agència Valenciana Antifrau contra la petició d'expedients

El recurs presentat per l'Agència Valenciana Antifrau, segons explica aquest organisme en un comunicat, s'interposa contra la sentència per la qual s'obliga l'AVAF a entregar expedients que estiguen en eixos moments sota investigació als grups parlamentaris que així ho sol·liciten.

Cal recordar que eixa resolució de la Secció Quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va donar la raó al PP i va estimar que té dret a consultar els expedients oberts per l'Agencia Antifrau sobre les ajudes al valencià dels socis de l'empresari Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig.

L'AVAF recalca que "sempre" ha defès que l'entrega dels expedients d'investigació que estan oberts i en curs "va en contra, conforme estableix la seua Llei reguladora, del deure confidencialitat i molt especialment perquè posa en perill el desenvolupament i èxit de la seua pròpia tasca investigadora posant al descobert fets i actuacions que estan sent en eixe moment investigats i recaptant elements de prova amb base en el seu caràcter d'autoritat pública i les seues potestats en la lluita contra la corrupció, que afecta també als partits polítics els quals entren dins del seu àmbit d'intervenció".

DESVETLAR LA IDENTITAT DE COL·LABORADORS

Així mateix, argumenten, "si l'Agència haguera de fer entrega dels expedients d'investigació sense que haguera finalitzat encara la investigació, s'estaria desvetlant en molts casos, directa o indirectament, la identitat de les persones denunciants i col·laboradores en la investigació, així com d'aquelles altres que pogueren estar sent investigades, amb la repercussions i represàlies que açò podria suposar d'afectació als seus drets constitucionals que han de quedar garantits".

En aquest sentit, l'entitat sosté que els seus expedients d'investigació solament es poden entregar a l'autoritat judicial. L'entrega d'aquests expedients a un grup polític "va en contra a més de la posició mantinguda pel propi Ministeri Fiscal prèvia al dictamen de la citada sentència 180/2020, de la Directiva 2019/1937 de protecció dels whistleblowers, i de les Declaracions que ha vingut aprovant la Xarxa Europea d'Autoritats d'Integritat i Protecció d'Alertadores (NEIWA) composta per autoritats públiques especialitzades que representen a 21 Estats europeus i que tenen com a objectiu la promoció i salvaguarda de la integritat en els seus respectius Estats", afigen.

Des d'Antifrau precisen que "mai s'ha mostrat en contra de donar compte de les actuacions d'investigació quan aquest han finalitzat" i "mostra d'açò" és la publicació de les seues resolucions finals en la seua pàgina web.

Tampoc s'ha oposat "en cap moment a traslladar qualsevol altra documentació o expedient que tinga relació amb el funcionament administratiu propi de l'entitat; tal com s'està fent amb l'entrega de tots els gastos de caixa fixa, informes, contractes, etc., que han sigut recentment sol·licitats per un grup parlamentari", conclouen.