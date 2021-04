Enllaçats per la Llengua exigeix reconeixement ple dels drets lingüístics i acabar amb "polítiques discriminatòries"

La plataforma -que està representada a la Comunitat per STEPV, Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, Decidim i el Tempir- ha presentat l'acció aquest divendres en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. L'acte s'ha replicat alhora a Barcelona i Palma amb les respectives entitats d'aquests territoris.

El manifest adverteix que creix la "minorització" del català i "avança el procés intencionat de substitució al que es veu sotmesa, i ho fa de manera especialment greu en les generacions més joves". "Els territoris de parla catalana tenim el dret a desenvolupar la llengua i la cultura pròpies de forma normal, plena i lliure, tenim el dret al fet que estiga garantida la nostra existència i el dret a disposar de les ferramentes que facen una cosa i l'altra possibles".

En el manifest, aquests col·lectius "reivindiquen l'unitat, el reconeixement i l'oficialitat de la llengua catalana en tot el seu domini lingüístic, que s'estén per Catalunya, Catalunya nord, la Franja de Ponent, Andorra, Illes Balears i Pitiüses, l'L'Alguer i la major part del País Valencià, on rep també el nom de valencià, i promoure, en conseqüència, que les relacions entre les diferents institucions del territori que la tenen com llengua pròpia es vehiculen, i que hi haja una plena reciprocitat dels mitjans de comunicació en català".

Així mateix, reclamen que "aconseguir el reconeixement ple" dels seus drets lingüístics, "resumits en el dret irrenunciable a poder viure plenament en català en el territori històric del domini lingüístic de la nostra llengua".

Igualment, advoquen per "combatre les polítiques discriminatòries cap al català, que condicionen les eleccions lingüístiques dels parlants".

En aquest sentit, demanen que es garantisca "que totes les persones que viuen en territoris de parla catalana coneguen i puguen usar la llengua que identifica la societat on viuen i, d'aquesta manera, assegurar el seu dret a formar part en igualtat de condicions independentment del seu origen i de la seua llengua inicial".

LLENGUA VEHICULAR DE L'ESCOLA

Altres de les seues reivindicacions són "defendre polítiques lingüístiques basades en l'equitat que permeten aconseguir la normalització del coneixement i de l'ús social de la llengua en tots els àmbits" i apostar pels centres educatius com a "espais principals de formació i socialització". Ací, proposen que la llengua catalana ha de ser la vehicular de l'escola.

Per a "compensar la situació sociolingüística actual", volen "la utilització eficient de mètodes escolars immersius, dotats de recursos adequats, en aquells contextos que així ho aconsellen", així com "promoure que el català siga llengua per defecte en l'àmbit de l'oci dels joves" i normatives que "asseguren la igualtat de drets lingüístics de les comunitats catalanoparlants respecte de les comunitats de parlants de les llengües oficials dels estats en els quals es troba dividit el domini lingüístic".