Un total de 14 empreses opten al projecte d'execució de l'Oficina de No Discriminació i Delictes d'Odi de València

Així ho ha anunciat la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, qui ha explicat que l'oficina que s'instal·larà en l'edifici situat en el carrer de Dalt 49, les obres del qual començaran el pròxim any i que suposaran una inversió de prop de 184.298,69 euros, dins del Pressupost de 2021.

Beamud ha posat en valor l'ONDIS ja que "el deure les administracions públiques és promoure diferents accions perquè la llibertat i la igualtat puguen ser efectives, així com acabar amb qualsevol obstacle que impedisca l'exercici de plenitud de les dos", segons informa el consistori en un comunicat.

L'edil ha detallat que actualment s'està en procés d'estudi de les ofertes presentades, i es preveu que en el termini aproximat d'un mes puga aprovar-se la licitació del projecte.

La regidora ha manifestat que "des de l'anterior mandat estàvem treballant per a poder oferir una Oficina de No Discriminació i Delictes d'Odi que poguera posar fi o ajudar a posar fi a aquests delictes d'odi i, així, promoure que la igualtat i la llibertat siguen efectives entre les persones".

Per açò, ara que s'ha engegat, l'edil ha mostrat la seua "alegria" perquè s'evidencia que "aquesta remodelació d'un edifici amb perspectiva de gènere és el primer pas dels altres". "Tenim clar que la igualtat és una de les pedres angulars que giren entorn dels drets humans. En aquest sentit els delictes d'odi són un dels obstacles que impedeixen eixa igualtat i per açò és el deure les administracions públiques posar-li remei", ha incidit.

La regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI ha explicat que el Pla de Convivència i Lluita contra la Discriminació, que va ser sol·licitat per part de la Generalitat Valenciana als diferents ajuntaments, "és el marc teòric sobre el qual es desenvolupa l'ONDIS".

Una oficina que conforma segons Beamud "una finestra única per a ajudar la ciutadania a posar les queixes i reclamacions corresponents d'actes discriminatoris ocorreguts en el seu àmbit de competència. Es tracta de no perdre cap d'aquestes denúncies ja que en moltes ocasions, perquè moltes vegades les associacions reclamen que per por o desconeixement moltes d'aquestes denúncies no arriben a interposar-se i es perden".

"Ja hem demanat el Pla d'Assistència Tècnica per a realitzar el nostre Pla de Convivència, que és un projecte d'investigació que realitzarem de forma participativa amb les associacions i entitats que porten ja temps treballant contra els delictes d'odi", ha afegit.

FUNCIONS DE L'OFICINA I UN FUTUR OBSERVATORI

Quant a les funcions que exercirà l'Oficina de No Discriminació i Delictes d'Odi, Beamud ha indicat que seran les següents: rebre a persones que han patit actes discriminatoris per a "investigar i orientar a les persones agredides"; habilitar un espai "d'informació i formació en drets humans i accions antidiscriminatorias per diversos motius"; i assessorament a persones o grups i entitats per a "poder ajudar a pal·liar aquests actes discriminatoris i delictes d'odi i fer un seguiment".

Així mateix, l'ONDIS farà tasques de "mediació" ja que com ha remarcat la regidora "moltes vegades els processos judicials s'allarguen molt i la mediació és un punt interessant i que en molts països tenen resultats molt satisfactoris i que voldríem nosaltres desenvolupar".

Els i les beneficiàries seran les persones residents en el municipi de València que puguen ser susceptibles o tindre un cas de delicte d'odi i també a les associacions i entitats i que treballen dia a dia amb aquesta problemàtica.

Quant a la remodelació de l'edifici, que serà a càrrec de l'empresa '7 Arquitectura + Enginyeria', l'espai s'ha enfocat segons l'equip "a una capacitat d'acollir a diversos tipus de persones perquè desgraciadament la realitat és que l'habitual és que el plantejament i disseny estiguen orientats a un tipus de persones molt concret, i açò cal canviar-ho, i per açò la perspectiva de gènere és un pas".

"L'espai procura respondre la necessitat d'intimitat i d'un espai obert, perquè se senten identificades i acolliments. A més té una capacitat de modificació perquè conforme evolucionen les necessitats de l'oficina puga transformar-se. Si fóra necessari traslladar la seu a un altre espai es podria fer el desmuntatge amb uns materials que són ecològics". Un espai que Beamud ha avançat que podrà albergar "qualsevol activitat que siga conciliadora".

OBSERVATORI

En un altre ordre de coses, Beamud ha avançat la creació d'un futur Observatori, en col·laboració amb les associacions i entitats que ja treballen en aquesta línia de treball, que facilite la quantificació de les persones que pateixen delictes d'odi i qualsevol acte discriminatori d'aquesta índole d'una manera més exacta.

Així mateix, ha matisat que en el Pla de Convivència es realitzarà un protocol d'actuació que es coordinarà amb la Policia Local, els servicis socials així com amb els altres servicis municipals implicats.