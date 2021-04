Pablo Rivero protagoniza el mayor 'troleo' a 'La resistencia': "De las mejores cosas que se han hecho aquí"

Este jueves, el actor y escritor Pablo Rivero, conocido por su papel en Cuéntame cómo pasó, fue el invitado estrella de La resistencia, donde protagonizó uno de los mayores troleos que se han visto en el programa de David Broncano.

El artista acudió al espacio de Movistar+ para promocionar su nueva novela, Las niñas que soñaban con ser vistas, y lo hizo de una forma que no dejó indiferente a nadie. El actor recibió los halagos del presentador, que lo llamó "zorro".

Al comienzo del programa, Rivero le regaló a Broncano un ejemplar de su libro, pero la cosa no acabó ahí, pues, más tarde, el intérprete le pidió que entrara en la página web DavidBroncano.net para darle una sorpresa.

Cuando el conductor de La resistencia accedió a la página web, comprobó que el actor había plagado la plataforma de promociones literarias para vengar a su amiga Marina Salas, quien, unos días antes, vio cómo el programa había comprado el dominio de su página de Internet para incluir imágenes de Grison.

"Ha vendo Pablo Rivero a trolearme a mi puta casa. No lo he visto venir", dijo el presentador, que añadió, entre risas: "Lo voy a dejar, me gusta más que mi página web. De las mejores cosas que se han hecho aquí, nadie ha sido tan zorro. Mis respetos, mis dieses".