El PP presenta una moción para paralizar la instalación de arcos chinos de Pelayo

El PP ha destacado que el jueves "se sumaron al rechazo de los arcos chinos las Comisiones Falleras del barrio como el Convento Jerusalén-Matemático Marzal" y, en un comunicado, ha indicado que la moción se debatirá en el pleno del próximo día 29 de abril.

En concreto, la moción insta a "suspender de inmediato la ejecución de la propuesta de inversión 'Arcos de entrada al barrio chino' de los presupuestos participativos Decidim VLC 2020/2021, con código 4296, por la falta notoria de consenso con los vecinos, comerciantes y otros hitos sociales emblemáticos del barrio de La Roqueta como la Pilota Valenciana, el Mercado de Jerusalén o las Fallas centenarias, al objeto de, por parte del gobierno municipal, escucharles y encontrar una solución dialogada, en la que se aúnen las posturas de todas las partes afectadas".

También se pide en la moción "destinar como mínimo el importe consignado para la citada propuesta de inversión a mejoras consensuadas en el barrio de la Roqueta y reconocer, proteger y potenciar, realizando las actuaciones municipales oportunas para ello, los elementos esenciales que identifican al popular e histórico barrio de La Roqueta, como el Mercado de Jerusalén, los comercios locales de proximidad, las Fallas centenarias y, en especial, la Pilota Valenciana".

Los 'populares' también plantean en la moción un cambio en las bases de los presupuestos participativos para "evitar situaciones como la que se vive en el barrio de la Roqueta".

Por ello, el PP pide "acordar que, cuando en algún proyecto participativo se constate un rechazo relevante y fundado de los vecinos o agentes sociales afectados por el mismo, se establezcan con carácter excepcional mecanismos para revisarlo".

De este modo, ha plantado "configurar las bases reguladoras de próximas ediciones de los presupuestos participativos Decidim VLC de modo que los vecinos tengan de ahora en adelante la opción de manifestar tanto su adhesión como su disconformidad con las propuestas de inversión que se plantean para el barrio".

"MÁS DEL DOBLE" DE FIRMAS EN CONTRA

El PP ha subrayado que "los vecinos ya han recogido más de 1.000 firmas contra del proyecto que ha liderado el Gobierno de Ribó y PSOE, más del doble que avalaron los arcos en los presupuestos participativos".

Además, entidades como la Academia de San Carlos, Lo Rat Penat, la RACV y la Federación de Vecinos de València también han mostrado su rechazo.

Catalá ha señalado que en este barrio lo que debe ya hacer el Gobierno municipal es impulsarlo como el centro de la pilota valenciana ya que en el corazón del barrio se encuentra el trinquete de Pelayo, "el mayor referente y corazón de nuestro deporte autóctono".

"Con esta oposición es necesario paralizar el proyecto y no imponer una actuación en un barrio porque la falta de consenso con las personas que residen en el mismo es más que evidente, a lo que hay que añadir la opinión de entidades de reconocido prestigio que también han rechazado esta actuación que quiere llevar adelante el Gobierno de Ribó y PSOE", explicó Catalá.

La portavoz ha pedido "escuchar a los vecinos que están indignados" ante la iniciativa de querer "desvirtuar la esencia del barrio y convertirlo en el Chinatown de la ciudad".

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, María José Ferrer San Sgundo, ha explicado que "para invocar la participación como justificación, o pretexto, de una actuación municipal, es necesario averiguar cuál es la auténtica, o al menos muy mayoritaria, voluntad de los vecinos afectados, como también, del alma representativa de la ciudad".

"Y para determinar cuál es la real voluntad mayoritaria no basta con atajos superficiales, que no profundizan, respaldados por 60, 150 ó 300 personas, sino que, cuando se aprecia divergencia o conflicto con otros vecinos mayoritarios, hay también que escucharlos, indagar a fondo para saber qué piensan de verdad mayoritariamente los afectados y, si constata que no coincide con el proyecto, revisar las propuestas", ha añadido. Los procesos como el "DecidimVLC¡, si se organizan adecuadamente, pueden ser un instrumento de participación.