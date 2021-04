Norma Duval ataca a Javier Sardá por su pasado en 'Crónicas Marcianas': "Por la audiencia hacíais barbaridades"

Con motivo del día del libro Javier Sardá participaba en el programa de RTVE, La hora de La 1, en el cual colabora Norma Duval. El escritor conectaba telemáticamente en directo para hablar de su nuevo libro.

Durante la entrevista la colaboradora ha atacado a Sardá por su pasado en el programa de Telecinco, Crónicas Marcianas. Aunque todo ello ha comenzado con Gonzalo Miró al preguntarse sobre si el humor se ha perdido hoy en día.

A lo que el escritor ha recordado esa etapa como colaborador de televisión para poner un ejemplo: "Estuve sentado en el banquillo un mínimo de seis ocasiones porque había gente dolida con alguna cosa que habíamos dicho y tenía el perfecto derecho a presentar una denuncia".

Un recuerdo que a Norma Duval le ha tocado la fibra sensible y que no ha dudado en arremeter: "Mira, yo no te demandé, pero a mí me acribillasteis en Crónicas Marcianas sin ningún motivo solo por la audiencia. Y justicia conmigo fue poca la que hicisteis".

A lo que Sardá ha contestado un contundente: "Lo sé". A lo que la vedette le ha exigido: "Pues pídeme perdón". Mientras que el escritor se ha mantenido, en un principio, firme en su conducta: "Si quieres me arrodillo".

"Lo único que me sabe mal de esos años de televisión, una de televisión especial y llamativa, pero también políticamente incorrecta, es que alguien se sintiese mal", ha argumentado Javier Sardá tras el intercambio de palabras con la colaboradora.

"No es que me sintiese mal, es que por la audiencia hacíais barbaridades", ha interrumpido la vedette. "Las cosas que habéis dicho de mí no tienen nombre ni perdón", ha insistido.

"A mi me acribillasteis sin ningún motivo. Todo por la audiencia. Hicisteis poca justicia conmigo. Por la audiencia hacíais barbaridades"



Te lo contamos en #LaHoraDeLa1 https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/S1NAxOadIi — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 23, 2021

A lo que Sardá ha cedido su postura y finalmente ha pedido disculpas: "Perdóname. Lo siento y me disculpo. Es más: si en aquel momento tú hubieses visto materia jurídica, te acabo de decir lo que pienso: todo el mundo tiene derecho a presentar una demanda contra cualquiera de nosotros, faltaría más".

Aunque antes de ese arrepentimiento se descargó las culpas diciendo que eso lo hacía "la gente de allí" y que él se "enteraba de pocas cosas".