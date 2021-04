Fabricants d'orxata demanen actualitzar la seua normativa de 1988 per a adaptar-la als nous hàbits

L'Associació de Fabricants d'Orxata i Xarops de València i província han traslladat a la Direcció General de Desenvolupament Rural de la Generalitat la necessitat d'abordar la modificació tècnic-sanitària d'elaboració i venda d'orxata.

La trobada responia a la necessitat d'actualitzar aquesta reglamentació, que data de 1988, perquè done resposta a les exigències actuals dels consumidors i als nous hàbits de consum.

Algunes de les novetats que van plantejar són l'elaboració d'orxates sense sucres i la introducció de nous ingredients com a edulcorants i/o les seues mescles, així com d'estabilizantes per als tipus d'orxata que ho requerisquen, excepte la natural, detalla l'entitat en un comunicat.

Els fabricants d'orxata també van proposar en la reunió d'aquest dijous la possibilitat de crear una norma de qualitat de l'orxata de xufa per a protegir i potenciar al sector.

En la sessió van participar el secretari general de FEDACOVA (Federació Empresarial d'Agroalimentació de la Comunitat Valenciana), Sergio Barona, i el president de l'Associació de Fabricants d'Orxata, Cristóbal Yagües, al costat del director general de Desenvolupament Rural, David Torres.