Morera diu que el València presentarà Obres Públiques un document per a prorrogar l'ATE i insta a "buscar solucions"

Així ho ha manifestat aquest divendres en una entrevista en 'Les Notícies del Matí' d'À Punt que arreplega Europa Press i ha avançat que creu que el València CF presentarà la proposta per a buscar una solució per al nou Mestalla i acabar el poliesportiu de Benicalap "on toca, que és en la Conselleria d'Obres Públiques, Política Territorial i Mobilitat".

Morera ha assenyalat que l'escrit "filtrat de forma malintencionada" la setmana passada "no és el document" que presentarà el València i ha defès, sobre la finalització de l'estadi, la voluntat de "solucionar la situació".

"Les institucions han de crear les condicions perquè l'economia i els sectors productius desenvolupen el seu treball", ha defès, al mateix temps que ha instat les administracions a "cooperar per a buscar solucions". "No ens interessa el conflicte, el problema, les amenaces i els insults. Ací no es pot insultar els propietaris de València", ha apostat.

Morera ha criticat que l'actual situació del nou Mestalla "és la ruïna en diferit que va deixar el PP i l'ATE d'Isabel Bonig" i conseqüència de la "pilotada urbanística". En aquest sentit, ha defès la tasca de l'alcalde de València, Joan Ribó, qui "ha sigut molt clar i dit que calia solucionar aquest assumpte". "L'alcalde està per a solucionar l'empastre", ha afegit.

El president del parlament valencià ha advocat per "buscar solucions amb la propietat" del València CF perquè, al seu juí, "hi ha possibilitats tant per a l'actual estadi com per al nou Mestalla". "Em consta que l'alcalde i el Consell volen solucionar el problema", ha agregat.

"BUSCAR SOLUCIONS"

Preguntat per la postura de la vicealcaldesa de València Sandra Gómez, que va remarcar que l'avantprojecte per a la creació del poliesportiu de Benicalap "no és un regal" sinó una obligació i que "el que ha d'haver-hi és un pas decidit que supose reprendre les obres del Nou Mestalla" perquè, segons va advertir, "sense estadi, no hi ha ATE", Morera ha insistit que la proposta de Meriton "es va a presentar".

El president de Les Corts ha valorat que intenta "preocupar-se" d'aquest assumpte i "buscar eixides", ja que és "d'interés global solucionar aquesta ruïna en diferit que va provocar que haguérem de vendre el València perquè no es va saber defendre els interessos valencians del club perquè no vam tindre l'altura que tocava per a negociar amb Bankia".

"Volem que les empreses i el València puguen desenvolupar bé el seu treball, perquè en cas contrari seria alguna cosa molt negatiu i estaríem donant roïna imatge als inversors de fora", ha declarat, i ha sostingut: "Amenaçar o posar condicions i pals en les rodes a empreses valencianes o inversors de fora és un mal negoci".

"ÉS EIXE DOCUMENT I NO HI HA UN ALTRE"

Per la seua banda, la vicealcaldesa de València i edil de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha assegurat que la seua regidoria "estudiarà i respondrà" quan el València present eixe document, "si és que existeix", i ha rebutjat pronunciar-se "sobre un suposat informe anunciat per Morera i del que no conec ni el seu contingut".

"Ja ho vaig fer sobre l'informe presentat pel València" la setmana passada, ha assenyalat, i ha apuntat que "a partir d'ací, si el club ha de presentar algun altre document, ho seguirem estudiant".

Gómez ha remarcat que el València "ha presentat un document per registre d'entrada i que és públic" i ha animat a Morera a "ensenyar la proposta" de la qual parla "si és que Meriton li l'ha passat a ell directament". A més, li ha retret que "no treballa ni en l'Ajuntament ni en la Conselleria".

"El que tenen oficialment les dos administracions públiques és el que ha presentat per registre d'entrada el club, és eixe document i no hi ha un altre", ha expressat, al mateix temps que ha rebutjat "entrar en confrontació" amb el president de Les Corts perquè "volem arribar a una solució". "Que no es preocupe (Morera), que estem treballant" per a açò, ha resolt.