El sarcòfag de Blasco Ibáñez llueix ja en el cementeri de València: "On havia d'estar fa molt temps"

"D'alguna manera, hui, l'Ajuntament vol manifestar la importància del paper de Blasco, molt tapada, dissimulada i amagada en temps de la dictadura franquista i també després, bastant", ha afirmat el primer edil.

"Les seues idees de republicanisme i la visió laica de la societat no eren idees que anaren massa bé en temps de la dictadura franquista i, a voltes, en altres períodes tampoc. És important reivindicar-ho. És fonamental", ha afegit Ribó. Així, ha assegurat que l'acte d'aquest divendres és "un xicotet gest per a tornar les coses on havien d'estar fa molt temps".

Abans d'arribar a aquest punt i des de la seua creació, el sarcòfag ha estat en diferents llocs de la capital valenciana sense arribar fins ara al Cementeri General, el recinte per al qual va ser dissenyat amb la finalitat de culminar el mausoleu pensat per a Blasco Ibáñez. No es va dissenyar "mai" per a albergar el cos de l'escriptor sinó per a ser, en homenatge a ell i a la seua obra, un element destacat del lloc en el qual es pensava depositar les seues restes.

En 1933, l'Ajuntament de València va encarregar l'arquitecte municipal Javier Goerlich un monument funerari per al novel·lista en el Cementeri General amb un jardí valencià en el centre del qual se situaria la cripta i un mausoleu, coronat per un sarcòfag llaurat per Mariano Benlliure. L'escultor va engegar l'obra en 1935 i en amb prou faenes dos mesos la va acabar.

No obstant açò, els treballs arquitectònics es van dilatar més i van quedar paralitzats en esclatar la guerra civil, per a ser finalment abandonats en arribar el franquisme. El sarcòfag va passar en 1940 al Museu de Belles arts de la ciutat, on va romandre fins el 1998, any en el qual va ser traslladat al claustre gòtic del convent del Carmen. En 2017, per petició del Consorci de Museus, va retornar al Sant Pío V.

El passat 6 d'abril, tècnics i operaris especialitzats en el transport de peces d'art van traslladar el sepulcre -pesa 1.400 quilos- des d'un celobert del Museu de Belles arts fins a un magatzem municipal, on va quedar custodiat fins a ser col·locat sobre la gran peça de marbre elaborada per a depositar-ho baix sostre en el vestíbul del camposanto.

El consistori, que ha insistit que aquest va ser "el lloc per al qual va ser dissenyat", ha apuntat que s'ha decidit mostrar-ho a l'entrada per ser un enclavament "ampli i digne" que "enalteix l'obra de Benlliure" i permet que la contemplen els qui visiten el lloc.

23 d'ABRIL, DIA DEL LLIBRE

Ribó ha explicat que la presentació del sarcòfag en la seua ubicació definitiva en el vestíbul del Cementeri General de València s'ha fet aquest divendres, 23 d'abril, per ser el Dia del Llibre. Així, ha exposat que podria haver-se fet en una altra data com el 14 d'abril, jornada en la qual es commemora la proclamació de la Segona República, per la condició de republicà de Blasco Ibáñez però ha destacat que s'ha triat aquest divendres per la seua faceta d'escriptor.

"Hem volgut fer-ho el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi i el Dia del Llibre. Podríem haver triat un altre, el 14 d'abril, però hem preferit escollir aquest perquè Blasco és un home que està meravellosament representat el Dia del Llibre", ha manifestat el primer edil.

Així mateix, ha ressaltat que en els laterals del sarcòfag hi ha representats personatges i al·lusions a les novel·les de Vicente Blasco Ibáñez, com ha detallat també el coordinador de museus del consistori valencià, Javier Martí, en la presentació. Ribó ha valorat el "gran paper" que va fer l'escriptor, "un valencià universal", per a donar a conéixer la seua terra i la seua cultura.

El sarcòfag, cobert per un llençol blanc ha sigut destapat davant l'alcalde, l'edil de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, i el regidor de Cementeris, Alejandro Ramón, que han presidit l'acte. A més, han assistit representants d'entitats i centres vinculats a la figura de Vicente Blasco Ibáñez i la besnéta de Mariano Benlliure, Lucrecia Enseñat.

Al costat del sarcòfag s'ha instal·lat cartelleria amb informació i dades per a donar a conéixer aquesta peça artística i contextualitzar-la. Aquesta obra, com ha precisat el coordinador de museus de l'Ajuntament, es va concebre per a ser vista en el conjunt del mausoleu i des d'a dalt. En la part superior mostra una imatge esculpida de Blasco Ibáñez estès, mentre que en la capçalera fa referència a l'editorial de l'escriptor i als peus té un escut de la ciutat i temàtica agrícola, vinculada a la cultura valenciana i a les seues novel·les.

Vicente Blasco Ibáñez va morir en Menton (França) el 28 de gener de 1928. Tres anys després, instaurada a Espanya la Segona República, es va formar un comité pro trasllade per a complir amb el desig de l'escriptor de reposar a la vora del Mediterrani. Amb la conformitat del govern de la nació, l'Ajuntament de València va encapçalar les iniciatives plantejades per al trasllat de les seues restes.

"GRAN PERSONALITAT"

El 29 d'octubre de 1933, a bord del cuirassat Jaime I, van arribar a aquesta ciutat les restes de l'escriptor. Joan Ribó ha recordat que a aquell acte va assistir el president de la República, Niceto Alcalá Zamora, i que va provocar "una concentració de prop de 300.000 persones".

"No és qualsevol cosa. En una ciutat com aquest, poques vegades s'ha aconseguit això al llarg de la història. És un indicador de la gran personalitat que suposa Blasco, una figura que hem de recordar per molts motius" i com a "fonamental" per a València, ha indicat l'alcalde.