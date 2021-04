Tellado (PPdeG) muestra su "apoyo" a Marlaska, Iglesias y Gámez tras las amenazas recibidas e insta a Vox a condenarlas

A preguntas de los medios en su rueda de prensa habitual de los viernes, el número dos de los populares gallegos ha aseverado que "en democracia no cabe" ni "hay lugar" para estas intimidaciones, al tiempo que ha instado a Vox a "condenar cualquier uso de violencia" después de que su candidata a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, pusiese en duda, durante un debate electoral en la Cadena Ser, las amenazas recibidas.

En este contexto, Tellado ha expresado "toda la solidaridad" y "total condena" de este episodio "sin ningún tipo de condicionantes". "Esperemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan trabajar y dar con el autor", ha añadido.

Eso sí, al ser preguntado sobre la posibilidad de que el PP pacte con Vox tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo, ha rechazado "hablar de la política de alianzas que pueda trazar" la candidata popular y hasta ahora presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

"Plantearle preguntas al Partido Popular de Galicia sobre lo que debería hacer nuestro partido en otro territorio, creo que no tiene sentido", ha dicho, para posteriormente agregar: "Yo no tengo que pactar con Vox porque Vox no existe en Galicia y por lo tanto no tenemos un interlocutor con quien hablar ni reprocharle nada".

UNA MAYORÍA ABSOLUTA DE AYUSO, "ALCANZABLE"

Además, Tellado ha aprovechado las preguntas de los medios para mostrar su respaldo a Díaz Ayuso en su carrera hacia una mayoría absoluta que ve "alcanzable" y que daría "un Gobierno estable" a la Comunidad de Madrid, frente a un multipartidismo "que divide al electorado y genera inestabilidad".

"Creemos que además tenemos un aval para pedir esa mayoría y ese respaldo ciudadano, porque la presidenta Ayuso ha demostrado que en tiempos de pandemia y de gran dificultad, y sin ningún tipo de apoyo del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid fue capaz de salir adelante", ha recalcado.

Asimismo, interpelado sobre el polémico cartel electoral de Vox en el que comparaba la pensión de una abuela con el supuesto coste de un menor no acompañado -conocidos como 'MENA'-, el secretario general del PPdeG ha insistido en que Galicia está "a 500 kilómetros de Madrid" y ha desechado "decir a ningún partido cómo hacer campaña".

"Creo que el posicionamiento del PP sobre la campaña de Vox le corresponde al PP de Madrid. A mí, personalmente, no me gusta esa campaña, de ninguna manera", ha sentenciado.

UN BNG "RADICALIZADO"

Tras solicitar al partido de Santiago Abascal que condenase las amenazas contra Marlaska, Iglesias y Gámez, Tellado ha aprovechado para sugerir que también "debería hacerlo el BNG y no lo hace". Y es que, tal y como ha recordado, el Bloque "se negó dos veces" a condenar la violencia en el Parlamento de Galicia -los nacionalistas dieron su 'no' a una iniciativa contra los disturbios tras el encarcelamiento de Pablo Hasél por considerarla una "campaña" de los populares-.

El secretario general del PPdeG ha mostrado este viernes su preocupación por lo que ha llamado la "radicalización" del BNG, que "va en aumento", y ha lamentado la multitudinaria manifestación, convocada por la plataforma Vía Galega, que el pasado sábado recorrió las calles de Santiago para reivindicar el derecho a la autodeterminación de Galicia. Así, ha acusado al Bloque de "convertirse oficialmente en la marca gallega del independentismo catalán o de los 'abertzales vascos'".

Ante esta situación, el número dos del PPdeG ha pedido al BNG que regrese al Parlamento para "encontrar consensos para los grandes retos del país", que vuelva "a la Constitución y al Estatuto de Autonomía" y que "abandone su hoja de ruta radical" para "centrarse en la defensa de los intereses gallegos".

Dicho esto, ha criticado la "hipocresía" de la portavoz nacional de los nacionalistas, Ana Pontón, porque con sus votos llevó a La Moncloa a Pedro Sánchez, "el presidente más centralista y nocivo para la Comunidad de esta etapa democrática".