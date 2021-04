Un amic invisible solidari regala llibres a 80 persones sense llar: "La cultura és un dret fonamental"

Els voluntaris i voluntàries de l'ONG Bokatas, organitzadora d'aquesta iniciativa sota el nom 'Libros en ruta', acompanyen a persones en situació de sense llar totes les setmanes i van recopilar pels carrers els seus interessos literaris.

Ara, els han trobat 'amics invisibles' entre la ciutadania perquè busquen per les seues prestatgeries o les llibreries locals aquella obra que puga agradar-los i l'acompanyen d'una dedicatòria. En els pròxims dies els arreplegaran i entregaran als seus destinataris. "Volíem que ells també gaudiren els llibres en una data en la qual, precisament, es posa en valor l'enriquiment cultural", han explicat a Europa Press responsables del projecte.

Després d'una petició d'ajuda en les seues xarxes socials per a fer açò possible, la resposta "ha sigut massiva" i, amb prou faenes 48 hores després, pràcticament totes les persones en situació de sense llar tenien un amic invisible literari. Entre ells, el conseller de Cultura, Vicent Marzà, que també s'ha sumat a la iniciativa i ha publicat un vídeo en les seues xarxes socials per a visibilitzar un projecte que ha qualificat de "preciós".

El conseller ha destacat que el Dia del Llibre és el "més bonic per a posar en valor" una iniciativa com la d'aquesta ONG, que "precisament ha arribat al seu objectiu, al màxim de persones que podien sol·licitar", un "èxit" que, al seu juí, "és mostra de la solidaritat de la ciutadania valenciana". "Treballen amb persones en situació de sense llar en la ciutat de València i el seu objectiu era, precisament, que aquestes persones no passaren més dies sense una bona lectura", ha ressaltat.

Marzà tenia assignada una persona en situació de sense llar els gustos de la qual giraven entorn de la Segona Guerra Mundial. "He decidit regalar-li precisament un dels llibres d'un dels majors creadors valencians, de Paco Roca, que és 'Los surcos del azar' i gira entorn de com un valencià, Amado Granell , va ajudar a alliberar París de la tirania del feixisme", ha detallat.

DE LOVECRAFT A DOSTOYEVSKI

La llista de desitjos de les persones en situació de sense llar és àmplia i abasta "des de Lovecraft fins a Dostoyevski, passant per novel·les de misteri, llibres sobre filosofia, art i història", en castellà i valencià, però també francés, alemany o àrab.

Des de l'ONG ressalten que "l'important és que les seues regaladores ara associen a les persones vulnerables amb inquietuds, opinions literals i les veuen com a subjectes culturals". I recorden: "Són solament una mostra de 80 de les 939 que es van comptabilitzar en el Primer Cens de Persones Sense Llar de la ciutat en 2019."

En aquest sentit, la coordinadora de Bokatas a València, Pilar Descalzo, ha explicat que "la iniciativa naix d'una idea molt bàsica, que és que la cultura és un ben essencial i per tant tots hem de tindre garantit l'accés a ella". Sota aquesta premissa, 'Libros en ruta' pretén acostar la realitat a aquestes persones en situació de sense llar a la resta de persones, també desmuntar prejuís" i "trencar barreres".

"Pel fet d'estar en una situació de sense llar no deixen d'estar interessats en la cultura i per tant, alguna cosa tan quotidià per a nosaltres com pot ser llegir un llibre també ho ha de ser para ells", ha remarcat.

Pilar Descalzo ha incidit que "estem acostumats a fer amics invisibles tant amb amics com amb companys de classe o de treball, fins i tot amb gent que no coneixem en absolut d'una mateixa empresa". "Per què no fer-ho amb els nostres veïns del carrer en el sentit més literal?", ha plantejat.

D'aquesta forma, les persones vulnerables es converteixen en "les protagonistes i, aquesta vegada, es posa el focus en la seua personalitat i inquietuds, mentre la resta de la ciutadania és la invisible. Perquè la resta de l'any, "els més invisibles de tots són els que pateixen l'exclusió social, passen desapercebuts, i no pot ser així", ha resolt.