Los riesgos de no ponerse (o superar el plazo) para la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus

La mayoría de vacunas desarrolladas contra el coronavirus precisan de dos dosis. Es el caso de la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca o la rusa Sputnik. En cambio, solo la de Johnson & Johnson se administra en un solo pinchazo. Pero en el caso de las anteriores, no completar la pauta tiene sus riesgos.

Tal y como recoge en un reportaje la BBC, no ponerse la segunda dosis supone que la persona no está debidamente protegida. "Los datos que tenemos muestran que la persona está protegida con dos dosis. Si toma solo una, no ha completado el plan y no está debidamente vacunada", dice la doctora Isabella Ballalai, vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones.

Bien es cierto que la primera dosis ya da protección, pero no dentro de los parámetros establecidos por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro aspecto negativo de quedarse con una sola dosis es la falsa sensación de seguridad que puede tener la persona vacunada, llevar una vida normal y pensar que es inmune a la Covid-19.

¿Y qué ocurre si una persona que ha recibido la primera dosis no recibe la segunda? ¿Debe empezar de cero o se puede poner la segunda dosis en cualquier momento?

"Si se ha superado el plazo máximo para recibir la segunda dosis, puede ser necesario reiniciar la pauta de vacunación, ya que todos los datos de eficacia que tenemos están basados en un protocolo", señala la inmunóloga Cristina Bonorino, profesora titular de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre. "Si no nos ceñimos a esto, no podemos garantizar la inmunización", añade.

"No deben retrasarse, pero si tienen algún imprevisto, es importante recibir la segunda dosis lo antes posible para obtener una buena respuesta inmunológica", dice Isabela Ballalai.

"Necesitamos que esta información se difunda en televisión, en las redes sociales y en todos los medios, para que la población no se olvide de tomar la segunda dosis de la vacuna en las fechas indicadas", concluye.