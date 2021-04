Fira València va generar un impacte de 660 milions i una recaptació fiscal de 273,2 milions en 2019, segons l'IVIE

L'estudi 'Impacte de Fira València en l'economia valenciana', segons el resum executiu consultat per Europa Press, conclou que el recinte firal té "un important efecte multiplicador en l'economia valenciana", ja que "per cada euro de despesa de funcionament realitzada en 2019" -48,8 milions en total, incloent les amortitzacions i les despeses financers- s'han generat 13,5 euros de renda (PIB) i 30,3 euros de vendes.

Igualment, per cada milió d'euros gastats en el funcionamentde Fira València s'han creat 272 ocupacions. "Aquest efecte multiplicador és major al de 2018, ja que ha passat de 12,3 a 13,5 en el cas de la renda i de 257 a 272 en el cas de l'ocupació", assenyala l'estudi de l'IVIE.

Així, l'estudi assenyala que, si es tenen en compte l'impacte directe, induït i indirecte de la fira, l'impacte total sobre la renda (PIB) i l'ocupació s'estima en 660,5 milions d'euros i 13.289 ocupacions equivalents a temps complet. Aquestes dos xifres suposen el 0,63% del PIB i el 0,66% de l'ocupació de la Comunitat. És una aportació superior a la de 2018 (0,58% del PIB i 0,63% de l'ocupació).

En 2019, la despesa total atribuïble a Fira València i susceptible de generar impactes econòmics a la Comunitat Valenciana va ascendir a 708 milions d'euros, un 9,4% superior al de 2018: 16,9 milions de despeses de funcionament del recinte(un 5% més que en 2018); 31,4 milions de despesa turística de visitants (un 25,1% menys que en 2018); 35,3 milions de despesa dels expositors (un 8,2% menys que en 2018); i 624,4 milions d'euros (un 13,4% més que en 2018) són vendes d'expositors valencians en esdeveniments organitzats per Fira València.

En comparació de 2018, Fira València va generar en 2019 un impacte total un 11,6% superior en termes de renda (el que suposa 68,9 milions més) i un 7,3% també major en termes d'ocupació (902 més).

"BENEFICIS SOCIALS"

El director adjunt de l'IVIE i director de la investigació, Joaquín Maudos, ha valorat en declaracions a Europa Press que "és molt important" i una "sort" el tindre un recinte firal en l'economia valenciana pensat en la projecció nacional i internacional de les empreses", doncs "més del 80% de l'impacte de Fira València s'aconsegueix gràcies a les vendes que aconsegueixen les empreses" en acudir i que "no s'haurien aconseguit" si el recinte no estiguera.

"Fira València costa per a mantindre-la quasi 50 milions d'euros, que és molts diners, però cal posar-ho en balanç amb els beneficis socials, que no es veuen en el seu compte d'explotació però estan en l'economia valenciana", ha assenyalat, abans d'insistir que "el principal benefici es veu en el PIB i en l'ocupació que genera, no és el compte de resultats de Fira València".

VENDES D'EMPRESES VALENCIANES

En paraules de Joaquín Maudos, "la bona notícia és que és efecte multiplicador ha anat a més", en passar de generar 12,3 euros de renda per cada euro invertit a 13,5. "La principal font d'impacte de Fira València està en eixes vendes que generen les empreses valencianes i que han acudit a la fira" i "eixe efecte en les empreses ha anat a més", ha ressaltat.

En mitjana, el 7,5% de les vendes dels expositors valencians s'han generat gràcies a acords firmats en Fira València. Eixe gasto a favor d'empreses valencianes (deduït el gasto que és proveït per proveïdors de fora de la regió) ascendeix a 624,4 milions d'euros i genera un impacte total en el PIB i en l'ocupació de la Comunitat Valenciana de 585,3 milions d'euros i 11.339 llocs de treball.

En conseqüència, l'estudi de l'IVIE conclou que de cada 100euros de renda i de cada 100 ocupacions que genera l'activitat de Fira València, 88,6 euros i 85,3 ocupacions, respectivament, tenen el seu origen en les vendes dels expositors valencians.

GASTO DELS EXPOSITORS

L'estudi destaca que la segona via per la qual Fira València generariquesa a la Comunitat és a través del gasto dels 3.144 expositors que van participar en 2019 en fires (el 49,1% valencians, el 38,7% d'altres regions espanyoles i el 12,2% d'estrangers).

En concret, l'informe estima en 42,8 milions d'euros la seua aportació al PIB de la Comunitat Valenciana i en 799 les ocupacions generades. En relació a 2018, hi ha hagut 459 expositors menys, la qual cosa suposa un descens del 12,7%.

IMPACTE FISCAL

Com a novetat, l'informe de 2019 inclou per primera vegada una anàlisi de la recaptació pública que va generar Fira València. El conjunt de les administracions públiques va augmentar la seua recaptació d'ingressos en 273,2 milions d'euros, dels quals el 38,2% van ser via IVA (104,3 milions d'euros), el 32,4% cotitzacions a la Seguretat Social (88,5 milions d'euros), el 21,1% impost de societats (57,7 milions d'euros) i el 8,3% restant (22,7 milions d'euros) IRPF.

De l'impacte fiscal total, la part més important (88,4%) es genera a través de l'augment de les vendes d'empreses valencianes que participen en els esdeveniments de Fira València.

Així, assenyala Maudos, "una part del que ens costa mantindre Fira València retorna al sector públic gràcies als ingressos", encara que no tot, ha matisat, a les arques valencianes, ja que també s'inclou l'IRPF. De qualsevol forma, considera que és "una xifra important" la que es recupera.

VISITANTS I SECTORS

Quant als visitants, van augmentar un 3% respecte a 2018, fins a arribar a 551.734, de les quals l'11,4% són nacionals de fora de la Co-munitat Valenciana i el 6,5% de l'estranger. No obstant açò, els visitants de fora de la Comunitat Valenciana van caure un 19,4%, la qual cosa explica que el seu gasto turístic en l'economia valenciana, que ascendeix a 31,4 milions d'euros, ja net d'importacions siga un 25,1% menor al de 2018. Eixa injecció de gasto turístic té un impacte de 16,7 milions d'euros en el PIB i ha generat/mantingut 670 ocupacions equivalents a temps complet.

Així mateix, per sectors, el major impacte es concentra en el sector servicis (80,4% del total en termes de renda i 83,7% en el cas de l'ocupació). Per branques productives, destaquen les activitats immobiliàries i servicis empresarials (28,5% de la renda i el 14,7% de l'ocupació generada), el comerç i reparació (15,5% i 26,9%) i l'hoteleria (14,0% i 17,2%).