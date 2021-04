La Generalitat valida un contracte d'emergència a Tragsa per a pal·liar els efectes de 'Filomena'

El ple del Consell ha validat aquest divendres l'encàrrec a l'empresa pública Tragsa, per 133.326 euros, de suport logístic en les actuacions d'urgència realitzades al gener per a pal·liar els efectes de la borrasca 'Filomena' al seu pas per la Comunitat Valenciana.