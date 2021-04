El PPdeG da "completa autonomía" a sus concejales en Ourense para una coalición con el PSOE si Villarino deja el acta

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha comparecido este viernes en una rueda de prensa en la que ha explicado que la dirección autonómica del partido ha dado "autorización" para dotar a la ciudad de As Burgas de "la estabilidad deseada", dado que el actual gobierno cuanta con el único apoyo de tres concejales -el propio Jácome y otros dos de su partido, Democracia Ourensana, que siguen fieles a él- de una corporación de 27.

El lunes, el propio Villarino anunció el lunes que daba un paso atrás para facilitar la presentación de la moción de censura, pero el PP ourensano le respondía que no se fiaba de sus palabras y le exigía que abandonase la Corporación.

En esta misma línea, el número dos de los populares gallegos ha coincidido este viernes en señalar que las palabras de Villarino estarían "vacías de contenido si no van acompañadas de la renuncia explícita" y "por registro" de su acta de edil.

"El PP de Ourense está dispuesto a conformar un gobierno de coalición con el Partido Socialista sin Villarino", ha recalcado Tellado, para a renglón seguido retar a los socialistas a decir si quieren dar "estabilidad" a la ciudad con un bipartito "por encima de las siglas".

EL PP, "COMPROMETIDO CON LA GOBERNABILIDAD"

No en vano, el secretario general del PPdeG ha insistido en que su partido está "comprometido con la gobernabilidad de la ciudad" tanto cuando auparon a Jácome a la Alcaldía en 2019 -tras un pacto de coalición que permitió al popular Manuel Baltar mantenerse al frente de la Diputación- como cuando se fueron a la oposición en septiembre del pasado año.

Ahora, con la voluntad de desbancar al actual regidor, el PPdeG pone como "condicionante" la renuncia del portavoz socialista porque "no es de fiar". En palabras de Tellado, los populares no pueden "confiar en un señor cuya única motivación política es su ambición personal" y al cual no apoyan "ni siquiera la mayoría de sus concejales".

Además, ha recordado que Villarino "estaba dispuesto a blindar a Jácome en la Alcaldía de Ourense para propiciar una moción de censura" contra Baltar en la Diputación. "No debía ser tan malo el señor Jácome hace unas semanas", ha ironizado Tellado.

Por eso mismo, el paso a un lado del socialista debe ser "con plenas garantías" y no para ser "un alcalde en la sombra" ni para que el PSOE ourensano "arregle los problemas internos", ya que en el seno del partido "hay un movimiento importante para derribar" a su líder.

Asimismo, el secretario general del PPdeG ha pedido al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que "se posicione" y "autorice o desautorice" ese eventual gobierno de coalición. "Que lo haga ya y no siga dilatando esta situación. Mientras tanto, el PP de Ourense seguirá haciendo una oposición constructiva, proactiva y leal", ha sentenciado.