Yasmina levanta la ira de todas y todos sus compañeros de 'Love Island', que la ponen verde frente a su nueva pareja

Yasmina es una joven de 23 años que se crió sola con su madre en Bañolas (Gerona). También es una de las concursantes del reality de Neox Love Island y la persona a la que el resto de participantes le ha cogido ojeriza.

La mecánica del concurso consiste en emparejarse, ya sea por amor o no, con otra persona para permanecer en el concurso pues quien quede suelto será eliminado. Yasmina ya ha tenido dos parejas fallidas, dos muchachos que acabaron por irse con otra isleña y su relación actual con Curro, el nuevo participante, no va mucho mejor.

La mayoría del grupo tiene manía a Yasmina, por unos motivos difíciles de explicar. Curro, recién emparejado con ella, preguntó al grupo sobre ella y no recibió más que malas palabras.

Carla, que está emparejada con Jesús, ex de Yasmina, no duda en criticarla a sus espaldas y a su cara siempre que puede. Una de las últimas veces porque "le ha mirado muy mal al pasar" y porque "no la soporta". También le reprochó que, según ella, le robara protagonismo a Nathalya durante su clase de twerking.

De hecho, todos los compañeros y compañeras han votado a Curro y Yasmina como la pareja con menos química, por lo que están nominados para ser los expulsados del concurso, una decisión que está en manos de la audiencia.

"Ayer tuviste unas miradas superfeas, nos miraste fatal", le decía Carla a su compañera Yasmina, a la que dijo sin más: "tu presencia me incomoda".

Yasmina simplemente pide perdón y asegura no ser consciente de esos supuestos agravios que comete: "Carla ve fantasmas donde no los hay, lo único que he hecho ha sido apartarme de ellos", decía la joven en un aparte, donde explicaba que esta inquina le llega "sin comerlo ni beberlo".