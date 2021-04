Oltra reitera que Conselleria no va ser part en la causa contra el seu ex-marit i que ja va donar "totes les respostes"

Així s'ha pronuciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha recordat que el dimecres va comparéixer durant més d'una hora davant el parlament. Sobre este tema, ha descartat que la sentència tinga conseqüències per al departament que dirigeix ja que no va ser part en el procediment, i que "ni en els fets provats ni en la fallada se la nomena per cap costat".

Preguntada sobre si creu a la jove, ha assenyalat que la Conselleria "ni creu ni deixa de creure a cap víctima". "Són els professionals els que avaluen i estableixen uns paràmetres de credibilitat, però ni creuen ni deixen de creure", ha indicat. Respecte a si ella mateixa creu a la menor, ha manifestat: "L'única veritat que hi ha és la que diu la sentència. Punt".

Sobre aquests paràmetres de credibilitat, Oltra ha indicat que aquest no els estableix la Conselleria, sinó que depenen de "criteris estrictament professionals", "igual que la Conselleria de Sanitat no estableix què medicament s'ha de donar". "Això ho fa un metge, no la consellera de Sanitat", ha exemplificat.

Per açò, ha insistit que aquesta qüestió és "una perícia purament professional". Sobre la "eficàcia" d'aquests paràmetres, ha indicat: "La condemna és un juí en funció de diferents peritatges i proves que conformen la convicció. Açò vol dir que els professionals, quan el tribunal no s'ha decantat per eixe peritatge, no valen?".