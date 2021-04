Ya han empezado a surgir las primeras broncas entre los concursantes de Supervivientes 2021. Marta López y Tom Brusse que empezaron el concurso muy unidos, pero ahora no están en su mejor momento; el francés recrimina que la colaboradora de Mediaset no lo apoye con su enfrentamiento con Alejandro Albalá y López muestra su dolor antes los desplantes de su compañero.

Este viernes, los colaboradores de El programa de Ana Rosa estaban analizando estas rencillas cuando Joaquín Prat ha dado su opinión, públicamente, sobre el concurso que está haciendo Marta López. "A mí me está decepcionando mucho y creo que la única razón de ser que encuentra Marta en el concurso es precisamente este enfrentamiento, porque como superviviente, y yo la quiero mucho, es un buf, ha comentado el tertuliano.

Otra de sus compañeras ha explicado que se esperaba otro tipo de concurso por parte de la colaboradora de Sálvame, teniendo en cuenta su experiencia en televisión, "está haciendo una estrategia tan burda, tan facilona...", ha detallado. "¿Con Olga? Está haciendo la de Avilés", ha defendido el presentador. "Estáis equivocadísimos todos, porque ninguno habéis estado en ningún reality. Es la técnica fundamental, es la primera parte del reality no aparecer", ha interrumpido Miguel Ángel Nicolás.

Joaquín Prat, sobre Marta López en @Supervivientes: "Me está decepcionando mucho" #AR23A https://t.co/60mjaLc2Wo — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 23, 2021

El compañero de la concursante en Ya es mediodía ha explicado que lo ideal es pasar desapercibido durante las primer semanas de concurso para no ser nominado y después ir subiendo, "si no te echan y ella es muy lista", ha añadido. Joaquín Prat no ha estado de acuerdo con los argumentos del colaborador y ha sentenciado: "Puedes estar agazapada en la convivencia, pero algo hay que hacer, que pescar...".