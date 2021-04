Oltra, sobre Vox: "Ni en l'àmbit polític ni en el mediàtic hem de seguir blanquejant i alimentant al monstre"

"Ni en l'àmbit polític ni en el mediàtic hem de seguir blanquejant el creixement del monstre", ha defès després del ple de govern, preguntada per l'embrutiment de la política i per les cartes amb bales que han rebut el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora de la Guàrdia Civil, María Gómez.

Oltra, també líder de Compromís, ha remarcat en la seua roda de premsa setmanal que són dos qüestions diferents "encara que tenen relació", per la qual cosa veu necessari separar-les.

Les missives amenaçadores són, al seu juí, d'extrema gravetat i un delicte d'amenaça de mort, recalcant que no entren en l'àmbit polític. "Els mateixos que ho qüestionen segurament ho haurien qualificat d'amenaça terrorista", ha asseverat sobre Vox, que dubta de la seua veracitat i açò ha portat a Iglesias a abandonar un debat electoral del 4M davant les crítiques de la candidata Rocío Monasterio.

Sobre l'embrutiment de la política, la també consellera d'Igualtat ha lamentat que és a causa de "com la dreta i l'extrema dreta entén la dialèctica política com un atac constant i violent, no com un procés en el qual es confronten diferents mirades ideològiques".

"HI HA GENT QUE APUNTA AMB LA PARAULA"

"Al final, açò provoca que hi haja gent que apunta amb la paraula i gent que apunta amb les bales", ha il·lustrat, defenent que les paraules no haurien d'utilitzar-se com a trets.

Per a Oltra, estem en un moment històric d'extrema gravetat davant "l'anomalia que suposa un partit com Vox per a qualsevol democràcia, com qualsevol partit d'ultradreta". Ha cridat a tots els partits democràtics a combatre-ho "com en la resta d'Europa" sense constituir pactes de govern amb ells.

I ha incidit que l'embrutiment de la política és una cosa generalitzada a Espanya, "amb intensitats diferents, sobretot intensitats mediàtiques diferents" perquè l'epicentre ara està a Madrid pels comicis del 4 de maig, "més que en altres moments".

En clau valenciana, la vicepresidenta ha lamentat que n'hi ha prou amb escoltar "algunes intervencions de la ultradreta en Les Corts i barbaritats des del punt de vista democràtic i dels drets humans" per a donar-se compte que és alguna cosa que "està impregnant totes les institucions".