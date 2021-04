Un año después de la 'liberación' de los niños: contagian menos la Covid, están más obesos y piden un festivo para ellos

Hace un año, el 26 de abril de 2020, empezó el principio del fin del confinamiento duro para los niños en España. Después de 43 días sin poder salir de casa, pudieron salir a jugar a la calle, durante una hora y a una distancia máxima de un kilómetro de sus domicilios. Se daba así un poco de oxígeno a los más pequeños, que hasta bien avanzada la pandemia fueron considerados un vector principal de transmisión, por lo que unas de las medidas que se tomaron fue cerrar los colegios. Un año después, la realidad es que los niños no suponen un riesgo especial para la transmisión de la Covid y que, como los adultos, también están sufriendo secuelas físicas y psicológicas de la pandemia. Como reconocimiento a su "comportamiento ejemplar", hasta se ha propuesto un día especial para ellos, el de "los Niños y Niñas", a iniciativa de la Fundación Crecer Jugando, que pide hacer del 26 de abril una jornada similar al Día del Padre o de la Madre.

Que el año pasado los niños pudieran salir a la calle después de mes y medio confinados en casa llegó después de un monumental embrollo en el Gobierno. Después de días apuntando a la posibilidad de dejarlos salir a pasear, esa semana el Consejo de Ministros acordó que solamente podrían salir para acompañar a sus padres a hacer la compra u otros recados. El escándalo fue tal que esa misma noche llegó la rectificación. El resultado fue una Orden Ministerial definitiva para que, aunque con límites de tiempo y distancia, los niños pudieran salir a la calle.

Menos contagiosos

Era la primera apertura después de ver cerrar sus colegios, cómo se precintaban sus parques y, para oprobio para algunos, se permitía salir a pasear al perro, pero no que los menores se aireasen. El principio de una desescalada en paralelo a los mayores para ir saliendo de una pandemia en la que no tuvieron el papel tan principal -y negativo- que se les atribuyó al principio. Ahora se sabe que, a efectos de la Covid, los niños lo transmiten igual que los mayores. También igual que ellos, sufren los mismos desórdenes como consecuencia.

"Los niños se han contagiado de una manera similar a la población general, lo que pasa es que en la mayoría de los casos han sido asintomáticos o tan leves que ni padres, ni profesores, ni pediatras hemos pensado que pudiera ser coronavirus", explica Concha Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP). Si hace un año se pensó que los menores eran "vector de contagio", fue porque "en otras enfermedades víricas sí que lo son y ante el desconocimiento de esta nueva enfermedad los profesionales pensábamos que se iba a comportar de manera similar. Pero no ha sido así", recalca.

Los menores de 18 años representan el 17,4% de la población española pero, según los datos de esta asociación, de todos los afectados en España por la Covid solo entre el 0,8 y el 2,1% tiene menos de 18 años. Además, se cree que la carga viral en la población de 20 años es inferior a la de la población en general. Es decir, no solo eran más contagiosos –como se creía en un principio–, sino que lo son menos.

Esta idea queda sustentanda por estudios recopilados por la AEPAP en otros lugares del mundo. Por ejemplo, citan uno que toma datos de China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur y Canadá y que concluye que "los menores de 20 años tuvieron la mitad de riesgo de infección que los mayores de esta edad, con resultados similares en todas las regiones". Según otra investigación, el riesgo de infección secundaria por Covid en niños y adolescentes hasta 20 años fue un 44% menor que en adultos, especialmente entre menores de 10 a 14 años.

Según los estudios recopilados por la AEPEP, también la carga viral de los niños es menor, de entre la mitad y un tercio. "Los niños raramente fueron el caso inicial en sus familias y raramente son la causa de brotes", concluye otro, que un año después también desmonta las sospechas que se cernieron sobre los niños en lo peor de la pandemia.

Ansiedad y obsedidad

Sobre las consecuencias que está dejando en los menores, Sánchez Pina considera que padecen la llamada "fatiga pandémica" en la misma medida en que lo hacen sus padres. "Los niños son el reflejo de lo que hacen sus padres en casa. Exteriorizan el ambiente que hay en su casa y por eso los padres tenemos que haya un ambiente mas alegre, que no vean las noticias", dice.

Más objetivables son los efectos que los pediatras constatan en las consultas, con cuadros de ansiedad y evidente falta de ejercicio. "Se ha visto lo que se ha visto en la población en general. Aumento de peso, un incremento de trastornos de ansiedad, alteraciones en el sueño", dice esta especialista, que también constata que niños y adolescentes muestran ahora más dificultad para "seguir las tareas escolares".

En este sentido, y aunque es posibilidad no está ya en el campo de visión de nadie en España, la AEPEP pide que las escuelas no vuelvan a cerrarse. Sánchez Pina no critica una decisión que el año pasado fue "muy controvertida", aunque la evidencia científica todavía es "débil" sobre si eran o no lugares de riesgo. Lo que sí está claro es que cerrar clases ahora "puede producir un daño muy importante en los niños", con "huellas" en el aprendizaje y en la interacción social.

Para el futuro más inmediato, lanza un llamamiento claro: que "el Gobierno vaya pensando en vacunar también a los niños". Asume que no entrarán en el 70% de vacunados que se esperan a finales de agosto, pero pide que sí se contemple para septiembre, cuando los ensayos clínicos que se están haciendo sobre estas edades tengan conclusiones. "Los niños tendrán que vacunarse como el resto de la población", concluye.

Día del Niño y de la Niña

En este contexto, la Fundación Crecer Jugando está en contactos con los ministerios de Cultura y Consumo para declarar un segundo Día del Niño oficial en España, que se sumaría al Día Internacional del Niño que, en el marco de la ONU cada 21 de noviembre, en conmemoración de la declaración de sus derechos que se proclamó este día de 1959.

Sin embargo, de esta fundación parte una iniciativa -a la que se han adherido unas 1.500 entidades comerciales, culturales, médicas o ayuntamientos- para recordar cada 26 de abril el "comportamiento ejemplar" de los niños durante la pandemia. "Queremos que ese día sea similar al del Día del Padre y dela Madre", explican sobre una iniciativa que estos días ya puede verse plasmada en carteles de tiendas y centros comerciales.