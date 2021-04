AVA-Asaja urgeix el Govern a "publicar" ja la rebaixa de mòduls de l'IRPF al sector agrari

L'entitat recorda, en un comunicat, que la campanya de la declaració de la renda (IRPF) corresponent a l'exercici de l'any passat va començar fa dos setmanes i el Govern encara no ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la rebaixa de mòduls promesa pel ministre d'Agricultura, Luis Planas, per al sector agrari.

Per açò, insta l'executiu central, especialment als departaments d'Agricultura i d'Hisenda, a "concretar aquesta reducció fiscal com més prompte millor a fi que els agricultors i ramaders afectats per adversitats climàtiques i problemes de mercat agreujats per la pandèmia puguen alleujar part de les pèrdues patides".

En aquest sentit, des d'AVA apunten que Planas va anunciar el passat 8 d'abril, coincidint amb l'inici del període de la renda, una reducció de la base imposable per al sector primari d'uns 1.000 milions d'euros, "la més important en aquest segle".

AVA-Asaja entén que "la promesa del ministre no hauria de demorar-se per més temps, ja que milers de professionals del sector que ja han tramitat les seues gestions no es beneficiaran d'aquesta mesura fiscal si no realitzen, com sol succeir, una declaració complementària".

Sobre este tema, el president d'AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, assegura que "la rebaixa de mòduls ja hauria d'haver sigut publicada en el BOE perquè el seu retard crea possibles disfuncions a cada dia que passa". "En aquest sentit, recomanem als agricultors que no emplenen la declaració de la renda fins que isca un Reial decret sobre les reduccions fiscals, i si ja ho han fet, que estiguen molt atents a les informacions que puguen aparéixer sobre este tema", apunta.

"ARRIBA TARD, PERÒ NO HAURIA D'ARRIBAR MALAMENT"

Aguado afig que "la mesura arriba tard, però no hauria d'arribar també malament". "Demanem al Govern -insisteix- que no repetisca els errors del passat i no torne a presentar unes reduccions insuficients per al camp valencià, amb cultius i pobles exclosos d'una forma absolutament injusta i arbitrària. Després de les enormes pèrdues del sector agrari valencià i després de les múltiples gestions que hem realitzat davant els ajuntaments, la Generalitat Valenciana i el propi Govern central, esperem que Madrid es mostre receptiu a les nostres necessitats i aplicació una mesura fiscal d'acord a aquesta realitat agropecuària extraordinàriament difícil".

AVA va quantificar les pèrdues totals del sector agrari valencià durant el passat any en 570 milions d'euros, a causa de la falta de rendibilitat en la majoria de cultius i cabanyes ramaderes a causa de les devastadors repercussions del Covid-19, així com per les adversitats climàtiques, la incidència rècord de les plagues i malalties, els danys de la fauna salvatge i els robatoris.