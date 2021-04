Los colaboradores de 'EP' estafados por el padre de Nadia: "Faltó investigar, nos dejamos llevar por la emoción"

Jordi Évole ha entrevistado a Fernando Blanco, padre de Nadia, que acaba de salir de prisión tras cumplir la mitad de condena que se le impuso por estafa continuada por utilizar la enfermedad de su hija para obtener donaciones de terceros. La entrevista se emitirá el próximo domingo en La Sexta y cuenta con la participación de varios personajes televisivos que cayeron en la trampa maquinada por Blanco.

Entre otros, una de las participantes será Susanna Griso que como presentadora de Espejo público ha contado cómo todo el equipo creyó y dio altavoz a la historia de la pequeña Nadia. Algunos colaboradores del magazine matutino que en su día se vieron afectados por las artimañas de Fernando Blanco se han pronunciado este viernes en directo tras ver el adelante de la entrevista de este domingo.

"Yo con todo el cariño y respeto al trabajo de nuestro compañero Jordi Évole, decía Silvia que cualquiera hubiese querido entrevistar a Fernando, para él solito. Yo no quiero volver a tener ningún tipo de relación con este señor ni personal ni profesional durante el resto de mi vida", ha comentado Alfonso Egea. El colaborador, como experto en temas de sucesos, fue uno de los tertulianos del programa que más se involucró en el caso de Nadia para intentar que la familia pudiera obtener la ayuda necesaria para tratar la enfermedad de la menor.

Egea se ha mostrado muy molesto con la actitud que Blanco ha mostrado en el adelanto de la entrevista y ha añadido que lo que siempre le molestará es que con ese dinero "se tomaba el mejor whisky en el bar de al lado de su casa". Susanna Griso ha entonado el mea pulpa y ha reconocido que los periodistas que en su día dieron voz a este individuo no hicieron bien su trabajo.

"Esto se arregla haciendo nuestro trabajo. Yo, además, se lo digo a Jordi Évole, faltó investigar, nos dejamos llevar por la emoción, quisimos ayudar y dejamos de ser periodistas y es algo que jamás, jamás, podemos dejar de lado", ha añadido la comunicadora de Antena 3. El colaborador de sucesos ha explicado que la niña realmente tenía problemas y que, por ello, algunos de los que trataron con ella no pensaron que se tratara de una estafa.

"La cría estaba mal y estaba mal, y se la veía flojita", ha añadido Egea. No obstante, Griso ha discrepado de la opinión de su compañero y ha matizado: "Pero Alfonso el mismo grado de escrutinio, de fiscalización, que tú y yo aplicamos a nuestras respectivas áreas, en mi caso a la política, que no me cuesta nada hacer unas llamadas y desconfiar en algunos casos, o tú cuando se trata de un crimen, no lo aplicamos en este caso porque nos tocaba muy de cerca.