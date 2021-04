Amaia Salamanca muestra orgullosa sus canas: "Sin filtro ni filtros"

No se dice tanto como se debería, pero envejecer es un triunfo. No habría que dejar pasar la oportunidad de estar orgullosos de alcanzar cierta edad, con todo lo que ello conlleve. A la manera de Amaia Salamanca, que no ha dudado en presumir precisamente de lo que, por ciertos cánones de belleza adquiridos, muchas mujeres no lo hacen: las canas.

Cada vez más, muchas celebrities (ellas, porque en ellos siempre ha sido así) están sintiéndose cómodas con sus canas e incluso haciendo gala de ellas. Ni tintes ni nada que oculte el paso del tiempo. Y la actriz madrileña de 35 años ha querido precisamente mandar ese mensaje.

Este jueves, a través de su Instagram, donde tiene cerca de un millón de seguidores, la intérprete de Gran Hotel o Fuga de cerebros ha publicado un selfi que se ha hecho dentro del coche en el que se nota perfectamente el pelo cano de su flequillo.

"Sin filtro ni filtros", ha titulado la imagen Salamanca, así como con varios emoticonos de naturaleza: unas hojas otoñales, un brote, una mariquita o un zorro, para que cada cual saque sus propias conclusiones. Eso sí, la publicación se ha llenado de likes y comentarios.

Porque una gran cantidad de sus followers le han agradecido a la intérprete, que desde hace tiempo ha dejado de responder sobre por qué no pasa por el altar con su pareja desde hace 11 años, Rosauro Varo, padre de sus tres hijos (Olivia, Nacho y Mateo), la manera en la que ha naturalizado algo tan, valga la redundancia, natural.

"Nos hacemos mayores", "Estás igual de hermosa como siempre", "Bellos tanto tu naturalidad como los años bien llevados en tus canas", "¡A tope con las canas!", ¿Quién los necesita [los filtros]? Tú no", o incluso una conocida marca de productos de belleza para la que ha sido imagen, que le ha comentado: "¡Y con pelazo!".