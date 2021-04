Cvirus.- L'Acord de Fadrell demana al Consell que reforce l'estratègia de salut mental davant l'impacte de la Covid-19

Els tres partits de l'Acord de Fadrell -PSPV-PSOE, Compromís i Podem-EUPV, han promogut una declaració institucional de cara al Ple Municipal de Castelló del pròxim 29 d'abril en la qual reclamen a la Generalitat Valenciana que reforce l'estratègia valenciana de salut mental i augmente el nombre de psicòlegs en els centres de salut davant l'impacte de la Covid-19.

"L'impacte de la Covid-19 és i serà enorme en matèria sanitària, econòmica i social. Aquest escenari situa la ciutadania en un escenari d'incertesa que afectarà greument a la salut mental", assenyala el text, el qual inclou que "és moment que la sanitat pública dissenye un teixit de protecció en la salut mental, fonamental per a la cohesió social, que vaja més enllà del trastorn mental greu".

El portaveu del grup municipal socialista, David Donate, ha explicat que la crisi de la Covid-19 ha provocat i està provocant un impacte en la salut mental de la ciutadania. "La pandèmia està generant nous problemes i situacions que impacten en la salut mental de la ciutadania, de totes les edats, per açò creiem que és necessari avançar en una estratègia sanitària post-pandèmia en la qual s'arrepleguen les noves necessitats i prioritats en matèria de salut mental i que es dote dels recursos necessaris", ha manifestat.

El portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha incidit que "la pandèmia ha deixat encara més evident la necessitat d'una estratègia conjunta i amb recursos per a les cures en salut mental". L'edil ha reivindicat que la salut mental siga "una part imprescindible del dret a la sanitat universal" i que "les malalties mentals no poden continuar sent ni estigmatitzades ni invisibilizadas".

Garcia també ha recordat que igual que es cuida d'altres malalties i es fa per recuperar-se, cal comptar amb els recursos per a cuidar de les persones amb problemes de salut mental.

UNA DE CADA CINC PERSONES PRESENTARÀ TRANSTORN MENTAL

"Segons estudis recents, una de cada cinc persones presentarà un trastorn mental al llarg de la seua vida a Espanya. Per tant, és necessari fer front a la situació d'augment dels problemes de salut mental", ha afirmat la portaveu adjunta de Podem-EUPV, María Jesús Garrido, qui considera que invertir en psicologia "és humanitzar la sanitat, les cures i la crisi, amb empatia i escolta activa".

La declaració institucional proposa el Govern valencià que modifique l'actual estratègia autonòmica de salut mental per a adequar-la a l'actual situació, que dote de recursos econòmics per a la seua execució, que incremente la plantilla de psicòlegs clínics en els centres de salut, i que actualitze els protocols i guies clíniques en els processos de tractament de salut mental.