Así son las últimas innovaciones en prótesis, la tecnología al servicio de las personas con amputaciones

Según datos de la Asociación de Usuarios de Prótesis y Ayudas Técnicas (AUPA), en España hay 82 mil personas que han sufrido algún tipo de amputación, lo que merma significativamente su calidad de vida. 24 mil de estos pacientes pueden recuperar gran parte de la calidad de vida perdida con ayuda de las prótesis que son, gracias a los avances de la tecnología, cada vez más sofisticadas y funcionales.

Ignacio Prim, presidente del sector de Ortopedia de Fenin (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria), y Lluís Guirao, jefe del servicio de Rehabilitación del Hospital Asepeyo Sant Cugat, nos hablan de las últimas tecnologías en materia de ortopedia y de cómo pueden ayudar a las personas que han sufrido algún tipo de amputación.

Más comunes a partir de los 65

La mayoría de las amputaciones, alrededor del 90%, se producen en pacientes de más de 65 años, y las causas principales suelen ser patologías vasculares, “son, por tanto, pacientes amputados y enfermos. Estos pacientes van a limitar en mucho las actividades previas a la amputación. Los pacientes amputados traumáticos (accidentes de tráfico o laborales) son jóvenes y sin otras patologías por lo que son solo amputados. En estos pacientes más jóvenes todo y que afecta a la calidad de vida, la amputación no se acompaña de una enfermedad progresiva vascular como en los pacientes mayores”, nos cuenta Lluís Guirao.

Son precisamente los pacientes los que más pueden beneficiarse de las prótesis y de todos los avances que se están produciendo en esta materia, “hay una fase en el que el paciente psicológicamente no está muy bien y va a necesitar mucha ayuda psicológica, pero una vez superada esta fase con la ayuda de un equipo multidisciplinar, como terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y el técnico ortopédico pueden llevar una vida más o menos normal”, asegura Ignacio Prim. Evidentemente, dependerá mucho del tipo de amputación, pues no es lo mismo “una amputación por encima que por debajo de rodilla. Si conservan la articulación, sí podría llevar una vida más o menos normal, pero los que la tienen por encima de la rodilla o no tienen en buen estado el miembro colateral tendrían una limitación mayor”. En cualquier caso, con las últimas tecnologías en prótesis, su calidad de vida mejorará sensiblemente, como se puso de manifiesto en VIII Encuentro de la Fundación Tecnología y Salud con Pacientes y Sociedades Científicas sobre la Aportación de valor de la Tecnología Sanitaria en el ámbito de la protésica.

De las manos biónicas a las rodillas inteligentes

En los últimos años, la tecnología en materia de prótesis ha avanzado mucho, y va a seguir haciéndolo de manera exponencial en los próximos años. Ignacio Prim y Lluís Guirao nos cuenta cuáles son, según ellos, las innovaciones más importantes en los últimos años.

•Rodillas inteligentes. Las prótesis de rodilla inteligente permiten al usuario que las llevan una marcha mucho más natural y son más seguras. Según nos contó Ignacio Prim, contienen unos microprocesadores “que hacen un análisis durante la marcha del paciente y adaptan el giro de la rodilla a la velocidad que está utilizando el paciente, lo que les permiten hacer más ejercicio y más actividades de la vida diaria”. Además, aportan seguridad, “permiten al paciente evitar caídas o recorrer más metros sin cansarse tanto, lo que les ayuda a disfrutar de charlar con el acompañante o mirar el paisaje en vez de centrarse en cómo está la rodilla protésica en cada paso”, añade Guirao. Dentro de estas rodillas, hay unos modelos más sofisticados y otros menos. Las más sofisticadas en este sentido son las resistentes al agua y que permiten al usuario bañarse en la piscina o la playa, algo impensable hace tan solo un par de años.

•Manos multiarticuladas. Conocidas comúnmente como ‘manos biónicas’, las manos multiarticuladas representan uno de los avances más importantes en materia de ortopedia para personas amputadas, “son manos que tienen hasta cinco motores y han revolucionado bastante la protésica del miembro superior porque permiten tener muchos patrones de agarre. En su avance tiene mucho que ver la telefonía móvil, pues gracias a ella tenemos baterías más pequeñas y con mayor rendimiento y autonomía, que ya duran un día completo. Al igual que ocurre con las rodillas, desde hace poco también existe manos biónica resistentes al agua.”, apunta Prim.

•Sistemas de reconocimiento de patrones. Para que existan las manos multiarticuladas es necesario que existan sistemas de reconocimiento de patrones “que permiten al paciente hacer uso de una mano mioeléctrica solo pensando en realizar la acción de cerrar, abrir, etc. Con esto se consigue que sean mucho más funcionales y que se necesitan menos sesiones para el objetivo final”, asegura Lluís Guirao. Este reconocimiento, según explica Prim, se consigue gracias a “un sistema de electrodos que captan la señal nerviosa que sale de los músculos y que, mediante un procesador, genera la señal a la mano para que haga movimientos complejos y combinados, como abrir y girar la mano al mismo tiempo”.

•Pies con motor, que permiten a un paciente con un nivel de actividad moderado aprovechar la fuerza del motor para incrementar esa autonomía.

•Sistemas de encaje con vacío activo, que aportan al paciente “una adaptación más precisa del encaje al eliminar en cada paso el aire que queda entre el muñón y el encaje”, cuenta Guirao. Además, se adaptan a los cambios morfológicos del paciente a lo largo del día. En este sentido, son muy importantes los materiales para da un mayor confort a los pacientes.

En cuanto a utilizar las impresoras 3D para hacer prótesis cada vez más personalizadas, Prim avanza que todavía se está investigando, “nosotros ya llevamos unos años trabajando con impresoras 3D, aunque es más para imprimir férulas que sustituyan escayolas. En prótesis, seguimos investigando para conseguir el material adecuado, porque no todos los materiales valen. Seguro que no tardamos en encontrarlo”.

¿Son accesibles estas tecnologías?

Nuevas tecnologías, como las manos mioeléctricas ya son una realidad, de hecho, hay varios modelos en el mercado, pero, debido a su coste, todavía hay un acceso muy limitado, “las prótesis de alta gama sean de miembro inferior o superior son muy caras y no hay acceso en la sanidad pública. Tan solo los pacientes que han padecido una amputación laboral o de accidente de tráfico pueden llegar a conseguirlas”, cuenta Guirao. Su alto precio es debido a que son prótesis muy tecnológicas y sofisticadas para las que se requiere mucha investigación, pero, como asegura Ignacio Prim, es mayor el valor que aportan, “pueden suponer, por ejemplo, la diferencia entre poder o no trabajar, con todo lo que implica tener una vida activa. A la larga, la inversión sale muy barata”.

Tanto para mejorar la calidad de vida de la gente como para ahorrar, a la larga, dinero a la seguridad social -pues una persona que puede trabajar no representa un gasto para las marcas públicas- fabricantes y organismos públicos trabajan para que, poco a poco, estas nuevas tecnologías formen parte de los servicios de la sanidad pública, “ya estamos trabajando en un catálogo de protésicas junto con el Ministerio de Sanidad, y es probable que entre algún tipo de rodilla inteligente en algunos tipos de pacientes concretos con unas características específicas que se están definiendo. Además, queremos que este catálogo sea común para que, además de introducir algunas de estas nuevas tecnologías, se unifique criterios para que los pacientes, vivan donde vivan tengan las mismas prestaciones”, afirma Ignacio Prim, como representante de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria.

Ya sea dentro o fuera de la sanidad pública, las empresas tecnológicas sanitarias seguirán trabajando para que las personas amputadas “tengan una vida lo más parecida posible a si no se hubiera tenido esa amputación, y seguro que vendrán más productos en los próximos años que se irán aproximado a este objetivo”, dice Prim optimista.