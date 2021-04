Marian Díez Picó guanya el Premi Enric Valor de la Diputació d'Alacant amb 'Allò que imaginàvem que seria'

Díez Picó, nascuda a Monòver, ha explicat que "el riure està garantit amb la història d'aquesta dona que afronta un dia a dia que no s'assembla absolutament res al que suposadament hauria d'haver sigut la seua vida en complir els cinquanta anys". Un argument que es complica, a més, amb un confinament "sorpresa" amb el qual ha d'aprendre a conviure.

Dotat amb 20.000 euros, aquest Premi reconeix també el treball emprès per Enric Valor i Vives per a la normalització de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana des de les seues facetes d'autor i investigador. Aquesta disciplina li va fer mereixedor de rellevants reconeixements com el de les Lletres Valencianes atorgat per l'Ajuntament de València, el Premi Sanchís Guarner, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya o la Medalla d'Or de la Província d'Alacant, concedida a títol pòstum per la Diputació d'Alacant.

Referent al guardó, la vicepresidenta de la Diputació i presidenta del jurat, Julia Parra, ha explicat que "han concorregut un total de 25 novel·les a la XXVI edició d'aquest certamen que ofereix als autors l'oportunitat de publicar els seus treballs, originals i inèdits i serveix a més per a estimular i difondre la creació d'obres literàries en valencià".

TRAJECTÒRIA

L'autora, monologuista, guionista i actriu, és llicenciada en Sociologia en l'Universitat d'Alacant i treballa en l'Ajuntament de Monòver com a responsable dels departaments de Cultura, Festes i Educació. A més, és coordinadora de la revista Festes de Monòver, columnista en Nosaltres la Veu i actualment representa l'espectacle 'Xe, de poble! Noche de perros y girasoles' de Juan Luis Mira.

La seua trajectòria també inclou publicacions com 'Sempre plou quan no hi ha escola', amb pròleg d'Andreu Buenafuente, o 'La història de la ràdio a Monòver', així com la participació en l'edició Parlar Sol, 30 monòlegs i el blog personal Qüestions puntuals.

En televisió ha participat en diversos programes, entre els quals destaca "L'escenari" de Punt 2, "Parlar Sol" de Reus TV o "Assumptes Interns" i "Comediants" d'À Punt, i col·labora puntualment en el programa 'Pròxima parada' d'À Punt radio.