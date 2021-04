Ana Obregón recuerda a Alex Lequio a escasos días del aniversario de su muerte: "Daría mi vida por abrazarte"

Ana Obregón sigue recordando a su hijo en cada paso que da en su vida, y ahora a escasos días de que se cumpla un año del fallecimiento de Alex Lequio, la presentadora le ha querido hacer una petición.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram le ha pedido a Alex que nunca se olvide de ella. Para hacerlo ha elegido una foto de él y su perrita, quién murió días más tarde que su hijo.

"Imposible borrar de la mente el dolor que llevo tatuado en mi alma. Daría mi vida por abrazarte aunque solo fuera una vez más, buenas noches a los dos. No me olvidéis por favor, os quiero desde siempre y para siempre", ha escrito la actriz muy emocionada.

Esta petición la realiza dos días después de su reveladora entrevista en Vanity Fair, donde contó por primera vez la realidad que estaba viviendo tras el fallecimiento de su hijo. Incluso llegó a contar como fueron las últimas horas junto a él.

"Tuve 48 horas para hacerme a la idea. Me había ido al apartamento a duchar y me quería echar una hora, pero le acababan de hacer un TAC y Alessandro me llamó: ‘Ana, ven. Ya no hay tiempo’. Estuvimos 48 horas cogiéndole los dos de la mano… Y así se fue. Me quedé abrazada a él bastantes horas. Luego se lo llevaron", explicó Obregón a la revista.