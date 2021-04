El lliurament del Premi Cervantes a Brines serà a Oliva i "prompte"

El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ha anunciat que l'acte de lliurament del Premi Cervantes, ajornat a Alcalá d'Henares per segon any consecutiu, es farà "prompte" a Oliva (València), la localitat natal del guardonat en aquesta edició, Francisco Brines.

Durant un acte de celebració del Dia Internacional del Llibre en l'Institut Cervantes d'Alcalá d'Henares, Uribes ha assegurat que en eixe lliurament ajornada també estaran els Reis.

"Brines no ens ha pogut acompanyar per motius de salut, encara que prompte tindrem l'oportunitat de visitar-lo en la seua Oliva natal amb els Reis, als quals acompanyaré amb orgull per a entregar-li'l. Gràcies majestats per estar sempre amb la cultura", ha assenyalat Uribes.

El ministre ha afegit que el poeta "valencià universal" espera aquest acte "a la primavera, que és la seua tardor de les roses". "Estem assolats per aquesta cruel pandèmia, en la qual el llibre ha sigut company fidel per a gran part de la població. Crec que Brines estaria d'acord en aquest acostament del llibre a la societat", ha defés.