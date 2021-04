Ford Almussafes presenta el calendari per a l'ERTO de 20 dies i ajorna al dilluns la proposta definitiva d'acomiadament

El nou ERTO preveu paralitzar la producció durant 20 dies -entre el 28 d'abril i fins al 19 de juliol-, suspendre l'activitat del torn de nit i la producció de la furgoneta Transit Connect, durant aquest període.

Les parades en les plantes BAO (de fabricació de vehicles) serien del 28 d'abril a el 11 de maig; la setmana del 7 a el 11 de juny; i els dies 2, 9, 14, 15 i 19 de juliol. En motors les parades previstes coincideixen amb fabricació de vehicles del 3 a el 11 de maig, i a més estarien els dies 21 i 28 del mateix mes; al juny tornen a coincidir amb vehicles del 7 a el 11, i sumen els dies 18 i 25; també coincideixen els dies 2, 9, 14 i 15 de juliol. A més 1 de maig és festiu, el 13 i el 16 de juliol festius locals i el dia 12 de juliol és dia de vacacions.

Els 20 dies de parada total afectarien a un total de 6.400 persones d'una plantilla que supera les 7.000. La resta de dies laborables, al no produir Transit fins a juliol i la desaparició temporal del torn de nit (fins a eixe mateix mes de juliol), hi haurà uns 1.400 treballadors en ERTO diàriament. En el mes de juliol, els afectats per l'expedient baixaren a uns 600, ja que es reprendria la producció de la Transit i tornaria el torn de nit, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

La companyia ha plantejat aquest calendari al Comité d'empresa, encara que no s'ha tancat acord sobre este tema, ja que els sindicats reclamen resoldre primer l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que la multinacional va plantejar el passat mes de març per a 630 treballadors en la factoria valenciana.

"SITUACIÓ MOLT DELICADA"

Precisament, estava previst que la companyia acudira a la reunió d'aquest divendres amb la seua proposta definitiva sobre l'ERO però ha demanat més temps i ha ajornat la presentació de la seua oferta final al pròxim dilluns 26 d'abril.

En tot cas, l'empresa ja ha avisat que veu "inviable" i "impossible" arribar a ho reclamen els sindicats: rebaixar l'edat de les prejubilacions a 55 anys i mantindre el complement salarial fins a l'edat de jubilació real al 85%, igual que en l'ERO de l'any passat, ha lamentat el portaveu del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, en declaracions a Europa Press.

Per al líder sindical, abans d'abordar l'ERTO i el seu calendari cal resoldre l'ERO. "La situació és molt delicada" i s'estan "esgotant els terminis" però caldrà esperar el dilluns estudiar l'oferta definitiva de la companyia que espera que "servisca per a solucionar el problema i s'acoste el més possible" a les peticions sindicals.

Per la seua banda, el portaveu de STM en Ford Almussafes, Paco González, ha posat en relleu que la companyia ha donat el "sobreaviso" que encara que "està fent tots els esforços", és "impossible" que la seua proposta d'ERO contemple totes les peticions realitzades pels representants dels treballadors. González espera que l'oferta del dilluns "siga la que necessita la plantilla i així poder arribar a eixe acord perquè no hi haja un sol acomiadament traumàtic".

També el portaveu de CCOO en Ford Almussafes, José Arocas, espera que la companyia porte el dilluns una "bona proposta de l'ERO i després ja parlarem de l'ERTO".