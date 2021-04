El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud de la Generalitat por la paralización de la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El gobierno de Cataluña ha vacunado a 80% del cuerpo de los Mossos d'Esquadra frente al apenas 15 % de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La Generalitat ha explicado que se ha paralizado la vacunación a estos colectivos por problemas técnicos, excusa que parece no ser suficiente para la opinión pública que no entiende la diferencia de agentes vacunados entre los Mossos y la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ante el alboroto social y mediático, el socialista Miquel Iceta ha aclarado que el Ejecutivo nacional se hará cargo de la vacunación de los agentes restantes.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha analizado este viernes en directo la respuesta del ministros de Política Territorial y Función Política y se ha mostrado muy indignada. "Alucinante, ¡es alucinante!", ha comentado la comunicadora. "¡Qué desvergüenza! Es el equivalente en términos de uniforme de racismo, en función del uniforme hay un problema técnico...", ha añadido Isabel San Sebastián.

Ana Rosa ha explicado que es "injustificable" que solo existan problemas técnicos para vacunar a policías y guardia civiles y no a los Mossos. Sobre la intervención de Iceta la presentadora a comentado: "La explicación de ayer me parece que no es serio, no es serio en una sesión parlamentaria".

Ana Rosa, no da crédito con los "problemas técnicos" de la Generalitat para vacunar a guardias civiles y policías: "Es injustificable" #AR23A https://t.co/VBkDpgf7JO — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 23, 2021

La colaboradora Esther Palomera ha apuntado que se quedó con las ganas de que le preguntaran cual era el supuesto problema técnico. "Es como decir, vamos a vacunar a todos menos a los pelirrojos. La explicación me parece dramática", ha bromeado la conductora del programa.