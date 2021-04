John Travolta se pronuncia sobre cómo está superando la muerte de su esposa, Kelly Preston

En julio de 2020, John Travolta perdía a la segunda mujer de su vida, Kelly Preston, actriz de películas tan conocidas como Jerry Maguire, a los 57 años. Ahora, el intérprete de Pulp Fiction ha concedido una entrevista en la que por primera vez ha hablado de lo que supuso para él la muerte de su esposa, de nuevo víctima del cáncer de mama, el mismo que se llevó a Diana Hyland, su primer gran amor.

El actor de 67 años es la portada este mes de la revista Esquire y ha repasado con ellos no solo su trayectoria profesional, sino también la vital. Y, en especial, cómo ha afrontado estos meses el fallecimiento de Preston tras dos años padeciendo la enfermedad.

Travolta, que también hubo de vivir en enero de 2009 la muerte de su hijo Jett (quien sufría el síndrome de Kawasaki y al que un ataque de apoplejía hizo que, duchándose, se golpease fatalmente la cabeza),se ha sincerado sobre lo duros que han sido estos últimos tiempos.

"Aprendí que llorar y vivir el luto es algo personal", ha comenzado explicando el protagonista de cintas como Grease o Cara a cara, abriendo su corazón. "El duelo es individual y el hecho de experimentar tu propio viaje emocional es lo que puede llegar a sanarte", ha explicado.

"Lo más importante que puedes hacer para ayudar a otros cuando están en pleno fase es dejarles que lo vivan y no complicar las cosas con tu propio luto", ha argumentado Travolta, quien ha añadido que si alguien se le acercaba para expresarle su pesar sentía como si se convirtiesen en "dos barcos que se van en picado hacia el fondo".

"Pongamos que pierdes a alguien: en el funeral estás muy triste y se acerca otra persona que está sintiendo más pena aún. No te deja espacio suficiente para que vivas tu luto. Esa es mi experiencia. Porque, aun cuando es maravilloso tener compañía, en otras ocasiones se convierte en que tienes tú que ayudarlos a ellos, en lugar de ponerte a trabajar en sobreponerte tú a la sensación de pérdida y luto", ha añadido.

"No sabes cuantísima gente se me ha acercado y luego he terminado por sentirme tan saturado de las tristeza de todos ellos que no sabía ni qué hacer", ha comentado el ganador de un Globo de Oro por Cómo conquistar Hollywood, quien ha recomendado alejarse del mundanal ruido después de algo así. "Si yo me muriese mañana, lo último que quiero es ver cómo todos aquellos que están a mi alrededor acaban hundidos", ha terminado diciendo.