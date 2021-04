El web de les llibreries de la Generalitat Valenciana estrena nou format

La Generalitat ha decidit llançar un nou format web de la seua llibreria, LliG, més accessible a la ciutadania, segons ha informat l'administració autonòmica en un comunicat. El nou web incorpora seccions com 'Audiollibres', destinada a fomentar la lectura entre persones majors o amb dificultats auditives, així com un registre 'online' per a facilitar a les llibreries privades convertir-se en col·laboradores.

El Govern valencià ha posat en marxa aquest format web amb motiu del Dia Internacional del Llibre. La iniciativa busca convertir-se en una ferramenta "més accessible" i "propera a la ciutadania". A la secció 'Audiollibres' se sumen com a noves també 'Llibres Oberts' i 'Cartografia'.

En aquest web es poden trobar publicacions tècniques o divulgatives tant de la cultura valenciana com de la investigació científica, totes elles dins de l'àmbit de les matèries que són competència de la Generalitat, ha precisat l'administració.

El portal naix, ha agregat, amb "un format més àgil, dinàmic i senzill per a acostar les publicacions de la Generalitat al públic de totes les edats i de qualsevol punt de la Comunitat Valenciana".

'Audiollibres' intenta fomentar la lectura entre les persones majors o amb dificultats visuals, mentre que la secció de 'Llibres Oberts' pretén que la ciutadania puga consultar online una selecció de publicacions editades per la Generalitat.

En 'Cartografia' es poden trobar mapes editats per l'Institut Cartogràfic Valencià, així com rutes de senderisme per la Comunitat Valenciana.

El nou registre 'online', incorporat per a facilitar a les llibreries privades que es vulguen registrar la possibilitat de convertir-se en llibreries col·laboradores, contempla l'opció d'adquirir a través del propi web les publicacions de la Generalitat per a difondre-les entre la ciutadania.

Totes les novetats, en el disseny de les quals ha participat la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, es poden consultar en www.llig.gva.es.