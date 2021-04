Dia del Llibre: la "vital" poesia valenciana busca camins per a arreplegar el testimoni de Brines, Granell o Aguirre

La concessió del Premi Cervantes a Francisco Brines suposa un reconeixement a una obra i una vida dedicada a la lírica. "La poesia és una poesia convivent, perquè jo sempre escric per a mi, com a lector, i, per tant, la rebo com a lector, com a creador i com a lector, però pensant sempre en els lectors que arribaran a ella. Jo crec que que l'important és que la poesia siga dels quals la lligen", declarava l'autor de 'Las brasas' en un acte celebrat en la seua casa de la partida d'Elca, en la localitat valenciana d'Oliva, per a celebrar la consecució del guardó.

Brines és un autor consagrat, igual que altres poetes valencians reconeguts amb importants premis per la seua tasca. És el cas de Marc Granell, Premi dels Lletres de la Generalitat 2020, o Paca Aguirre, ja morta, i que es va fer amb el Premi Nacional de les Lletres 2018.

Però qual és l'horitzó actual i de futur de la poesia valenciana? El poeta i director de Vociferio, el Festival de Poesia de València, David Trashumante, assegura que les lletres valencianes "sempre han sigut prolífiques en nombre de poetes i de poètiques, encara que dels 80 a l'actualitat s'han vingut sumant als tradicionals cenacles, nombrosos grups nous que s'han anat adscrivint a diferents tradicions, corrents i circuits: des de les hegemòniques poesia de l'experiència, poesia postnovísima o poesia de la diferència; a altres menys institucionalitzades com la poesia de la consciència crítica, del llenguatge, poesia fonètica, performativa, visual".

"A València, sense anar més lluny, es recita en bars, cafés, llibreries, places, associacions, centres culturals i teatres (i ara també per zoom), l'oferta és setmanal", recalca en declaracions a Europa Press.

Per davant, "queda el gran repte de consolidar una escena trasversal en llengües, llenguatges, gèneres, classes socials i edats entre comarques i territoris i trencar els murs localistes (també intel·lectuals) per a arribar al gran públic". "Perquè no solament gaudim de gran heterogeneïtat de poètiques, sinó que a més comptem amb poetes destacats en el panorama internacional en totes elles", subratlla.

L'autor confessa que no té "ni idea de si es llig més poesia", però sí és segur que "es ven més 'poesia' a la llum de les dades dels suplements culturals". "El que sí em queda clar -continua- és que escoltem i veiem més 'poesia' en les xarxes i en els mitjans i que s'escriu més que mai, o, almenys, s'encacalquen més textos que mai, i això, encara que no necessàriament, pot portar a la lectura".

Per la seua banda, l'editor de Bromera, Gonçal López-Pampló, assenyala que segueix donant-se "la preeminència d'altres gèneres en detriment de la poesia". "I ho dic amb una certa culpabilitat còmplice", postil·la.

Afig que la Comunitat Valenciana posseïx "històricament una vitalitat poètica molt important, tant en valencià com en castellà". "Granell i Brines -comenta- són dos poetes absolutament consagrats. En el cas del primer, és, a més, un dels pocs poetes en valencià que ha aconseguit transcendir la barrera i convertir-se en alguna cosa popular, que pertany a la gent, la qual cosa té un mèrit extraordinari".

EXPRESSIÓ POPULAR I AUDIOVISUAL

En la seua opinió, entre els desafiaments futurs figura el d'esbrinar "com aconseguir que determinades propostes poètiques transcendisquen al seu moment de publicació" i veure si "som capaces de connectar la poesia valenciana actual amb formes d'expressió de caràcter més popular i audiovisual".

En aquest punt, ha fet notar que hi ha noves veus "amb idees interessants sobre este tema", entre ells l'autor de Gandia Joan Deusa, nascut en 1993, que ja té en el seu haver-hi el Premi Ibn Hafaja dels Ciutat d'Alzira.

I és que els nous temps porten nous formats. Prova d'açò és la iniciativa és l'empresa valenciana Poètica 2.0, que prepara el llançament de VERSO, una plataforma de streaming en la qual vol oferir tot el seu arxiu amb més de 500 videos dedicats a la poesia espanyola.

En aquesta espècie de "Netflix de la poesia" -segons la definixen els seus creadors- es pot veure a intèrprets del cinema, el teatre i la televisió recitant alguns dels millors poemes clàssics de la literatura espanyola i també a poetes actuals llegint els seus textos davant la càmera.

ESDEVENIMENTS VIRTUALS

La plataforma, l'obertura de la qual al públic està prevista per al pròxim mes de maig, donarà accés a tot el contingut mitjançant subscripcions mensuals o anuals, amb preus especials per a institucions, biblioteques i centres d'ensenyament. També inclourà esdeveniments virtuals com a taules redones, recitals, presentacions de llibres i trobades amb actors i poetes.

VERSO ha iniciat una campanya de crowdfunding en Verkami amb la qual busca donar-se a conéixer i aconseguir suport per a seguir realitzant noves gravacions amb les quals augmentar el seu arxiu. Es pot accedir a la informació en