Page resalta que C-LM tiene ya más vacunados que casos y que la semana que viene se pondrán 100.000 dosis

Así se ha pronunciado el presidente castellanomanchego durante su intervención tras la firma entre administraciones y agentes sociales del acuerdo para la estrategia 'Impulsa Guadalajara', que ha tenido lugar en el Palacio del Infantado de la capital alcarreña.

En este sentido, el presidente regional ha dicho que su Gobierno está en posibilidad de decir que "probablemente" a mitad de junio se pueda plantear que toda la población mayor de 60 años esté vacunada. "Y por supuesto cumplir el objetivo que el 70-75 por ciento de la población necesaria esté vacunada a finales del verano", ha añadido.

"ES DURÍSIMO"

"La cosa empieza a pintar de otra manera", ha indicado García-Page, para quien tomar decisiones como restringir negocios, actividades o movilidad "es durísimo". "Solo me consuela una cosa, que en todos los sitios donde hemos tomado estas decisiones han funcionado".

Así, ha señalado que su Ejecutivo no puede "estar de brazos cruzados" sin tomar decisiones y ha añadido que "le molesta" la "falacia" que contrapone la economía con el virus. "Si no acabamos con el virus y restablecemos la confianza en la movilidad no hay posibilidad ninguna de restablecer la sostenibilidad económica".

"Por tanto, habría que intentar evitar que la mala política, la partidista, entre en la estrategia sanitaria porque espero que muchos de los que estaban convencidos de que al primer bache económico había que cargarse los hospitales y para las obras, se hayan vacunado del odio a lo público", ha concluido en referencia al PP sin citarlo.