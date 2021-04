Día del Libro: la "vital" poesía valenciana busca caminos para recoger el testigo de Brines, Granell o Aguirre

La concesión del Premio Cervantes a Francisco Brines supone un reconocimiento a una obra y una vida dedicada a la lírica. "La poesía es una poesía conviviente, porque yo siempre escribo para mí, como lector, y, por lo tanto, la recibo como lector, como creador y como lector, pero pensando siempre en los lectores que llegarán a ella. Yo creo que lo importante es que la poesía sea de los que la leen", declaraba el autor de 'Las brasas' en un acto celebrado en su casa de la partida de Elca, en la localidad valenciana de Oliva, para celebrar la consecución del galardón.

Brines es un autor consagrado, al igual que otros poetas valencianos reconocidos con importantes premios por su labor. Es el caso de Marc Granell, Premi de les Lletres de la Generalitat 2020, o Paca Aguirre, ya fallecida, y que se hizo con el Premio Nacional de las Letras 2018.

Pero ¿cuál es el horizonte actual y de futuro de la poesía valenciana? El poeta y director de Vociferio, el Festival de Poesía de Valencia, David Trashumante, asegura que las letras valencianas "siempre han sido prolíficas en número de poetas y de poéticas, aunque de los 80 a la actualidad se han venido sumando a los tradicionales cenáculos, numerosos grupos nuevos que se han ido adscribiendo a diferentes tradiciones, corrientes y circuitos: desde las hegemónicas poesía de la experiencia, poesía postnovísima o poesía de la diferencia; a otras menos institucionalizadas como la poesía de la conciencia crítica, del lenguaje, poesía fonética, performativa, visual".

"En València, sin ir más lejos, se recita en bares, cafés, librerías, plazas, asociaciones, centros culturales y teatros (y ahora también por zoom), la oferta es semanal", recalca en declaraciones a Europa Press.

Por delante, "queda el gran reto de consolidar una escena trasversal en lenguas, lenguajes, géneros, clases sociales y edades entre comarcas y territorios y romper los muros localistas (también intelectuales) para llegar al gran público". "Porque no solo gozamos de gran heterogeneidad de poéticas, sino que además contamos con poetas destacados en el panorama internacional en todas ellas", subraya.

El autor confiesa que no tiene "ni idea de si se lee más poesía", pero sí es seguro que "se vende más 'poesía' a la luz delos datos de los suplementos culturales". "Lo que sí me queda claro -continúa- es que escuchamos y vemos más 'poesía' en las redes y en los medios y que se escribe más que nunca, o, por lo menos, se encabalgan más textos que nunca, y eso, aunque no necesariamente, puede llevar a la lectura".

Por su parte, el editor de Bromera, Gonçal López-Pampló, señala que sigue dándose "la preeminencia de otros géneros en detrimento de la poesía". "Y lo digo con una cierta culpabilidad cómplice", apostilla.

Añade que la Comunitat Valenciana posee "históricamente una vitalidad poética muy importante, tanto en valenciano como en castellano". "Granell y Brines -comenta- son dos poetas absolutamente consagrados. En el caso del primero, es, además, uno de los pocos poetas en valenciano que ha conseguido trascender la barrera y convertirse en algo popular, que pertenece a la gente, lo que tiene un mérito extraordinario".

EXPRESIÓN POPULAR Y AUDIOVISUAL

En su opinión, entre los desafíos futuros figura el de averiguar "cómo conseguir que determinadas propuestas poéticas trasciendan a su momento de publicación" y ver si "somos capaces de conectar la poesía valenciana actual con formas de expresión de carácter más popular y audiovisual".

En este punto, ha hecho notar que hay nuevas voces "con ideas interesantes al respecto", entre ellos el autor de Gandia Joan Deusa, nacido en 1993, que ya tiene en su haber el Premi Ibn Hafaja de los Ciutat d'Alzira.

Y es que los nuevos tiempos traen nuevos formatos. Prueba de ello es la iniciativa es la empresa valenciana Poética 2.0, que prepara el lanzamiento de VERSO, una plataforma de streaming en la que quiere ofrecer todo su archivo con más de 500 videos dedicados a la poesía española.

En esta especie de "Netflix de la poesía" -según la definen sus creadores- se puede ver a intérpretes del cine, el teatro y la televisión recitando algunos de los mejores poemas clásicos de la literatura española y también a poetas actuales leyendo sus textos ante la cámara.

EVENTOS VIRTUALES

La plataforma, cuya apertura al público está prevista para el próximo mes de mayo, dará acceso a todo el contenido mediante suscripciones mensuales o anuales, con precios especiales para instituciones, bibliotecas y centros de enseñanza. También incluirá eventos virtuales como mesas redondas, recitales, presentaciones de libros y encuentros con actores y poetas.

VERSO ha iniciado una campaña de crowdfunding en Verkami con la que busca darse a conocer y conseguir apoyo para seguir realizando nuevas grabaciones con las que aumentar su archivo. Se puede acceder a la información en