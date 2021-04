Diferentes visiones pero objetivos compartidos entre los alcaldes ante la evolución de CyL como comunidad

Así, el alcalde Ávila, Jesús Manuel Sánchez, cree que hay que reivindicarse "como vecinos de un territorio acogedor y lleno de oportunidades" en el que "todos" puedan alcanzar el grado de desarrollo que se merecen, y defiende que los habitantes de las nueve provincias se sientan "orgullosos de pertenecer a esta comunidad autónoma".

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, reivindica la fiesta de la Comunidad como un "compromiso" por intentar seguir avanzando en la convivencia entre vecinos de un territorio "que tiene su singularidad en la diversidad, en la pluralidad del territorial y en sus gentes" pero aboga por "encontrar una complicidad compartida" y "sumar voluntades" para mejora la calidad de vida de los vecinos y mejorar los servicios.

UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO.

"Este es el reto, intentar buscar fortalezas y oportunidades en lugar de acogernos a la situación más cómoda que puede suponer el seguir intentando y creernos que con nuestros esfuerzos y recursos a nivel local y provincial es suficiente, porque no es así", ha aseverado De la Rosa, quien ha precisado que la unidad político administrativa que supone Castilla y León, "más allá de que cada uno pueda sentirla propia", si que es "una oportunidad a efectos institucionales y sociales" para tener un "futuro de éxito".

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reconocido que "no hay y no lo ha habido en décadas nada que celebrar en León el 23 de abril" por lo que no celebrará la fiesta de una comunidad en la que muchos leoneses se sienten "mal tratados" ya que desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía, se ha incumplido "sistemáticamente" el texto legal que recoge la existencia "de dos regiones históricas en esta autonomía".

Además, Diez cree que la Región Leonesa "se ha tratado de diluir con la promoción y la difusión de una identidad conjunta que ni es real ni es histórica y que solo supone un agravio para la Región Leonesa y sus gentes" y se ha referido al "gravísimo desequilibrio territorial" de una Comunidad en la que los ejes de desarrollo "han ido avanzando a dos velocidades para las dos regiones".

Para el alcalde de Palencia, Mario Simón, celebrar el 23 de abril es celebrar "las raíces, tradiciones, historia" y el haber sido y seguir siendo "una parte fundamental del país", al tiempo que ha reivindicado el papel de las comunidades autónomas en un año "tan difícil" para hacer frente a la pandemia.

EL SIGNIFICADO DEL 23 DE ABRIL "INALTERABLE".

El alcalde de la capital salmantina, Carlos García Garbayo, defiende que "el significado del 23 de abril permanece inalterable para todos los castellanos y leoneses", que trabajan por el futuro de su tierra "con el orgullo de ser el corazón de España".

"El autogobierno que siempre hemos ejercido como una forma de hacernos iguales y nunca como la excusa para la división, se ha mostrado en los tiempos que corren como una garantía para proteger a todos los ciudadanos de esta región", ha aseverado el alcalde, en un momento en el que la administración central "rehuye su papel de aportar certezas y soluciones comunes para todos los españoles".

Esa autonomía, según sus palabras, impulsará a los vecinos de Castilla y León "hacia la recuperación económica y social".

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha recordad que se celebra el 500 aniversario de la Revuelta Comunera, un "acontecimiento histórico identitario" de esta Comunidad, pero ha pedido reflexionar sobre lo qué hay que avanzar hacia lo que se quieres ser: "Una Comunidad cohesionada socialmente, generadora de oportunidades laborales para nuestros jóvenes; una Comunidad que apueste por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente y que no deje pasar el tren de la digitalización y las nuevas economías; una Comunidad que no sufra una incesante sangría población. Y estamos lejos de lograrlo".

El alcalde de la capital soriana, Carlos Martínez, reconoce que se celebra "una fecha simbólica" para la Comunidad en un año, además, que debería ser "de inflexión" por cumplirse el 500 aniversario de las Guerras Comuneras, además de que es un año que invita "a la reflexión sobre las debilidades y fortalezas de Castilla y León y los desequilibrios territoriales".

"Villalar es una fecha más en la que volvemos a reivindicar esa igualdad entre personas y entre territorios, ese acceso a los servicios al margen de donde se residan", ha indicado Martínez, quien ha precisado que la situación sanitaria, social y económica" ha vuelto a poner sobre la mesa que no todas las provincias parten en igualdad de condiciones" y que el desarrollo debe entenderse "de forma estructural".

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha recordado que la Comunidad "puede alardear de su grandioso bagaje histórico, que está repleto de episodios, afortunados muchos y no tan dichosos otros, que resultan trascendentales para entender qué son en la actualidad Castilla y León, España y buena parte del mundo".

No obstante, ha aseverado que cinco siglos después, Castilla y León "sigue afrontando situacionea adversas" que deben recibir una respuesta "acorde a los tiempos" actuales, y ha citado, entre otros problemas, la despoblación, la falta de servicios en el medio rural o el éxodo de los jóvenes en busca de una oportunidad.

"Tenemos que encarar esos problemas con decisión por cuanto está en juego el futuro de esta tierra. Ojalá el destino nos depare mejor fortuna en este empeño que quienes enarbolaron las enseñas comuneras en Villalar de aquel 23 de abril de 1521", ha concluido el alcalde vallisoletano.

Para el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el 23 de abril es, tradicionalmente, "un día de reivindicación" para los ciudadanos de las provincias que componen Castilla y León. Bajo esa perspectiva, el responsable de Izquierda Unida ha explicado que, en el contexto actual, esas reclamaciones deben orientarse a lograr "un reparto justo de los fondos europeos" que sirvan para "compensar las desigualdades" que padecen los territorios de la comunidad autónoma.